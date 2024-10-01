Sahilde fark ettiği 'mavi plastikleri' eline aldı, ne olduğunu öğrenince hayatının hatasını yaptığını anladı

01 Ekim 2024 17:24 - Güncelleme : 01 Ekim 2024 17:35

Avustralyalı bir kadın, sahilde yaptığı yürüyüş sırasında hayatının hatasını yaptı. Plajda gördüğü 'mavi plastikleri' eline alıp fotoğraf çekerek ne olduğunu soran kadın, çok acı verici bir rahatsızlığın eşiğinden döndüğünü öğrendi.

Genç kızın gözü 'duvara fırlatılmış üzüm gibi' patladı! Başına gelenleri bir bir anlattı

Genç kızın gözü 'duvara fırlatılmış üzüm gibi' patladı! Başına gelenleri bir bir anlattı

Avustralya​'da plaj​ tutkunu bir kadın, sahilde yürüyüş yaparken acı verici bir yaralanmadan son anda kurtuldu. Plajda yüzlerce 'mavi plastik' olduğunu zanneden kadın, yaklaştıkça ne olduğuna anlam veremediği cisimlerle karşılaştı. Kıyıdaki deniz yosunlarının arasında öylece duran 'mavi plastikleri' eline alan kadın, fotoğrafını çekti ve sosyal medyada paylaştı.

MAVİ ŞİŞE DENİZANASI TEHLİKESİ

Sosyal medya platformu Facebook'a fotoğrafı yükleyen kadın, ''Bunların ne olduğuna dair bir fikriniz var mı?'' diye sordu. Birçok kişi​, ''Onlara dokunmayın!'' diyerek uyarı mesajı attı. ''Bir şeyin ne olduğunu bilmiyorsanız, onu elinize almayın'' mesajı atan bir başka kişi ise ''İnsanların mavi şişenin ne olduğunu bilmemesine inanamıyorum'' dedi.

Kadın, Facebook'ta gelen yorumların ardından eline aldığı cisimlerin, mavi şişe denizanası olduğunu öğrendi. İğneleriyle bilinen denizanalarını eline alarak ne kadar büyük bir hata yaptığını fark etti.

UZMANLAR UYARI GECİKMEDİ

Öte yandan ülkede her yıl 30 bin kişinin mavi şişe denizanası sokması nedeniyle yaralandığı bildirildi. Uzmanlar, bu tarz bir yaralanmayla karşı karşıya kalındığında iğneleri çıkarıp önce deniz suyuyla ardından 20 dakika boyunca dayanabilecek kadar sıcak suda yıkanması gerektiğini söyledi.