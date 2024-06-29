Sahilde gizemli bir delik açıldı! Gerçek sonradan ortaya çıktı

29 Haziran 2024 16:53 - Güncelleme : 29 Haziran 2024 17:04

Portakal suyu 3. derece yanıklara neden oldu! Uzmanlardan 'turunçgil' uyarısı geldi

Portakal suyu 3. derece yanıklara neden oldu! Uzmanlardan 'turunçgil' uyarısı geldi

Queensland'in Gold Coast'taki Main Plajı'nda kıyıdan kısa bir mesafede 2 metrelik bir delik açıldı. Carolyn Evans, işe giderken deliği fark etti ve delikten su fışkırması nedeniyle de endişeye kapıldı. Evans, yetkililere haber verdi.

O anlara dair açıklama yapan Evans, olayı şöyle anlattı:

"İnanamadım, daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Yakınlarda çalışan bazı esnafla konuştum ve onlar da şok oldular. Yerel meclis üyesi Darren Taylor'a deliği bildirmek için ulaştım. Güvenlik konusunda daha çok endişeleniyordum."

DELİĞİN SEBEBİ ORTAYA ÇIKTI

Gold Coast Şehri sözcüsü news.com.au'ya yaptığı açıklamada, açığın belediyenin şu anda yürütmekte olduğu çalışmalardan kaynaklandığını söyledi.

Sözcü, "Kuzey sahillerimizin beslenmesine ve erozyona karşı korunmasına yardımcı olacak Surfers Paradise Kum Geri Geçiş Sistemi şu anda Temmuz ayında faaliyete geçmek üzere testlerden geçiyor" dedi ve konu hakkında bilgi verdi:

"Salı günü sistemde yapılan rutin basınç testinde, Main Beach'teki kumda meydana gelen kazaya neden olan küçük bir sızıntı tespit edildi."

Sözcü, sızıntının hızla tespit edildiğini ve daha sonra aynı gün onarıldığını ve etkilenen alanın kumla doldurulduğunu söyledi.