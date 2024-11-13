Sahile kesik insan başı vurdu! Halk endişe içinde

13 Kasım 2024 09:33 - Güncelleme : 13 Kasım 2024 10:23

ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Key Biscayne sahiline kesik bir insan başı vurdu. Bir işçi tarafından fark edilen kesik baş, polisleri harekete geçirdi. Soruşturma başlatıldı.

Miami Beach'in güneyinde Key Biscayne plajında dehşete düşüren bir olay yaşandı. Bir plaj çalışanı, sahili kontrol ederken kesik bir insan başı buldu. İşçi, acil olarak polise haber verdi. Olay yerine gelen polisler, başın bir erkeğe mi yoksa kadına mı ait olduğunu belirleyemedi. Kişinin kimliğinin bulunabilmesi Adli Tıp Ofisi ile beraber ortak çalışılacak.

KAYIP GENÇLE KESİK BAŞIN ALAKASI VAR MI?

Polis sözcüsü, geçtiğimiz günlerde Miami Beach'te kayıp olarak bildirilen bir gençle ilgili olay da dahil olmak üzere yakın zamanda yaşanan herhangi bir olayla bağlantı olup olmadığını araştırıyor. Fakat henüz olayın çözümü için çok erken olduğunu belirtti.

HALK ENDİŞE İÇİNDE

Sahile vuran kesik baş, bölge halkını ise bir hayli tedirgin etti. Bir kişi, "Burada her şeyi gördük ama bu sabah bulunan şeye, bir insanın başına benzeyen bir şeye hiçbir zaman. Sevdiğimiz plaja gitmekten korkuyoruz" dedi.

CBS News'e konuşan bir başka kişi ise "Nereden geldiğine dair herhangi bir bilgileri olup olmadığını, başka bir şey bulunup bulunmadığını, adada olup olmadığını veya kıyıya vurup vurmadığını merak ediyorum. Başka bir yerde olup buraya vurmuş olabileceğini varsayıyorum ama bu yüzden endişeleniyorum." dedi.