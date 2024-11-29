Sahile vuran gizemli devasa cisim yetkilileri harekete geçirdi! Tüm ülke merakla cevabı bekliyor

29 Kasım 2024 09:10 - Güncelleme : 29 Kasım 2024 09:15

Vietnam'ın Quang Ngai bölgesinde sahile vuran altın sarısı renkli gizemli cisim merak uyandırdı. Cismi ilk görenler şaşkınlık içinde cep telefonlarına sarılıp fotoğraflarını çekerken, yetkililerden açıklama geldi.

Asya ülkesi Vietnam​’ın Quang Ngai bölgesinde bölge halkını şaşkına çeviren devasa bir cisim kıyıya vurdu. Sahilde hurda toplarken karşısında bu büyük ve gizemli nesneyi gören bir adam hemen yetkililerle iletişime geçti.

Yapılan ilk incelemelerde, dev cisim hakkında bazı ipuçları toplansa da kesin bir sonuca varılamadı.

DEVASA CİSİM MERAK UYANDIRDI

Hayatını hurda toplayarak sürdüren To Van Duong adlı bir adam yine sıradan bir günde hurda toplamak için sahile geldi. Çok geçmeden kıyıya sürüklenen büyük ve silindirik bir nesneyi fark etti. Cisim karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen adam, durumu hızlıca Pho Quang Sınır Muhafız İstasyonu’na bildirdi.

Çağrı üzerine olay yerine intikal eden yetkililer ilk incelemelerini gerçekleştirdi. Altın rengine boyalı gövdesi ve koyu kahverengi alt kısmıyla dikkat çeken cisim, merak uyandırdı. Nesnenin üzerinde birçok Çince harf bulunması da heyecanı artırdı.

YETKİLİLERDEN AÇIKLAMA GELDİ

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, gizemli cismin çapının yaklaşık 4 metre, yüksekliğinin ise 5 metre olarak ölçüldüğü belirtildi. Bu dev yapının, rüzgar ve dalga koşulları, akıntılar ve diğer çevresel faktörleri ölçmek için kullanılan bir Lidar deniz şamandırası olduğu düşünülüyor. Şamandıra, açık denizlerde meteorolojik ve oşinografik verileri izleme ve ölçme yeteneğine sahip.

TASARIMI DİKKAT ÇEKİYOR

Tasarımsal olarak da dikkat çeken cismin detayları da bir o kadar ilginç. Altın rengine boyalı metal sütunlarla çevrili gövdesi ve alt kısmındaki koyu kahverengi bölümü, oldukça farklı bir estetik oluşturuyor. Çince karakterlerin varlığı ise nesnenin kaynağı hakkında ipuçları sunuyor. Ancak yetkililer, nesnenin kesin kökenini ve işlevini belirlemek için daha kapsamlı bir araştırma yapılacağını belirtti.

Vietnam sahillerinde rastlanan bu devasa nesne, yalnızca bölge halkının değil, tüm dünyanın ilgisini çekti. Kıyıya vuran bu gizemli şamandıranın sırlarının çözülebilmesi için bilim insanları ve yetkililer çalışmalarını sürdürüyor.