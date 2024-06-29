Sahte belgelerle binlerce kişiye Almanya vizesi! Soruşturma açıldı

29 Haziran 2024 14:52 - Güncelleme : 29 Haziran 2024 15:04

Almanya'da Berlin ve Cottbus savcılıkları, Almanya Dışişleri Bakanlığı personeli hakkında soruşturma başlattı. İddialara göre, büyükelçilik ve konsolosluk yetkilileri, sahte veya eksik belgelerle başvuru yapan kişilere vize verdi. Bu yolla binlerce kişinin Almanya'ya geldiği öne sürüldü.

ALMANYA DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI İDDİALARI REDDETTİ

Almanya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, binlerce kişinin eksik veya sahte belgelerle Almanya’ya geldiğine dair haberler reddedilerek, Berlin ve Cottbus savcılıklarının Pakistan üzerinden Almanya’ya giriş yapan 20 civarında Afganlı ile ilgili 3 soruşturma yürütüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu Afganlıların ülkeye gelmeden önce kilimliklerinin şüphe bırakılmayacak şekilde tespit edildiği, güvenlik kontrollerinin başarıyla gerçekleştirildiği savunularak, "Ortaya çıkan tek şey vizenin ilgili belgeye yapıştırılmamasıdır." ifadesi kullanıldı.

''OLAY VEKALET PASAPORTUYLA' ALAKALI''

Söz konusu olayların çoğunlukla "vekalet pasaportlarıyla" ilgili bir durum olduğunu ve Afganistan'da bu pasaportların çoğu zaman kişinin kendisinin değil kardeşi gibi üçüncü kişiler tarafından teslim alındığına işaret edilen açıklamada, belirtilen pasaportların düzenlenen ülkede geçerli seyahat belgesi olduğu ancak Almanya açısından bu pasaportlara, üçüncü kişiler tarafından teslim alındığından vizelerin verilmemesi gerektiği aktarıldı.

Açıklamada, "vekalet pasaport"un fark edilmesi durumunda Almanya'ya giriş izini verilen yabancıya seyahat belgesi düzenlenmesinin öngörüldüğü, yetkililerin bu pasaportları neden fark edemediğinin aydınlatılması gerektiği kaydedildi.

ÇEŞİTLİ ÜLKELERDEN İNSANLAR ALMANYA'YA GELDİ

Öte yandan, Focus dergisinin haberinde, sadece Afganlıların değil, Suriye, Pakistan ve Afrika’nın çeşitli ülkelerinden insanların da bu şekilde Almanya'ya geldiği iddia edildi.