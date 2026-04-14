Saklandığı yerden tesadüfen bulundu! Dünyada sadece 20 tane kalan canlı kameraya alındı

Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde yer alan Mutawintji Milli Parkı'ndaki kayalıklarda, dünyada eşi benzeri bulunmayan ve sayılarının 20'den az olduğu tahmin edilen nadir bir kertenkele türü literatüre kazandırıldı.
The Independent'in haberine göre, Yeni Güney Galler Milli Parklar ve Yaban Hayatı Servisi ile ekologlar tarafından yürütülen araştırmalar, bölgenin yerel Wiimpatja Aborijin sahiplerinin de desteğiyle gerçekleştirildi.
Ortak çalışmalar neticesinde genetik yapısı incelenen kertenkelenin, daha önceden White's skink (Liopholis whitii) adıyla bilinen türden tamamen bağımsız olduğu saptandı. Uzmanların aktardığına göre, bedensel ve genetik farklılıklar söz konusu türün aslında üç farklı dalı temsil ettiğini ortaya çıkardı.
Güney ve kuzey varyasyonları kıtanın güneydoğusuna yayılmışken, üçüncü türün en yakın akrabalarından yaklaşık 500 kilometre uzakta yalnızca Mutawintji Milli Parkı sınırları içinde yaşadığı tespit edildi. Bölge halkı tarafından "saklanan" anlamına gelen "kungaka" ismiyle bilinen canlıya, bilim dünyasında resmi olarak "Liopholis mutawintji" adı verildi.
2024 yılında fotoğraflar üzerinden uygulanan desen tanıma yöntemli sayımlara göre, doğada 20'den az kungaka bireyi tespit edildi. Uzmanların raporları, canlının yaşam alanının ve sayısının giderek daraldığını açıkça gösteriyor. Avustralya'nın en nadir sürüngenlerinden biri konumundaki kertenkelenin artık tamamen yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu bildirildi.