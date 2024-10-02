Saldırı olursa İsrail'i hazır bekleyen gizli güç! Türkiye'nin düşmanı kör edecek silahı: ASELSAN düğümü çözdü

02 Ekim 2024 12:33 - Güncelleme : 02 Ekim 2024 12:33

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün yaptığı konuşmada İsrail'in gözünü Türkiye'ye diktiğini belirtti. İran-İsrail gerilimi sürerken Doğu Akdeniz'i bekleyen tehlike uzmanlar tarafından açıklandı. İsrail ile Türkiye arasında olası savaş senaryoları konuşuluyor. Netanyahu saldırı emri vermesi halinde Türkiye'nin yerli sistemleri mevcut silahlara destek verebilir. Türkiye'nin ASELSAN tarafından üretilen gizli yeni sistemi tüm dünyada panik havası oluşturdu. İşte İsrail'in saldırması durumunda Türkiye'nin devreye girebileceği askeri teknolojiler...

İran​, İsrail’e füze​ saldırısı gerçekleştirdi ve Orta Doğu​ bölgesindeki ülkeler teyakkuza geçti. ABD ise İran’ın yeni bir saldırı gerçekleşmesi halinde İsrail’e desteğini artıracağını bildirdi. Saldırılarda iki ülke arasında füzeler konuşurken, İHA’ların ve siber planların da devreye alınacağı belirtiliyor. Eğer hava saldırıları gerçekleşmesi durumunda özellikle İsrail’in Suriye, Irak ve Ürdün gibi ülkelerin hava sahasını geçmesi gerektiği söyleniyor.

Orta Doğu adeta ateş çemberi olurken Türkiye​ de askeri alanda sıkı önlemler almayı sürdürüyor. Orta Doğu güç dengesinde İran ordusuyla 2. sırada yer alırken İsrail ise 4. sırada yer alıyor. Türkiye Orta Doğu’da en güçlü orduya sahip.

DOĞU AKDENİZ'İ BEKLEYEN TEHLİKE

Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM'nin yeni yasama döneminde, ''İsrail gözünü Türkiye'ye dikecek'' demişti. İran ile gerilimin dinmesi halinde İsrail'in Türkiye'yi hedef alabileceği söyleniyor. Olası savaş senaryosuna göre Doğu Akdeniz bölgesinin karışacağı belirtiliyor. Türkiye'nin donanmasının çok güçlü olduğu ancak hava kuvvetleri İsrail'in gerisinde kaldığı öne sürülüyor.

Dünya sıralamasında İsrail'e 28 sıra fark atan Türk Donanması'nda toplamda 186 gemi var ve TCG Anadolu'nun envantere alınması büyük güç unsuru oldu. Ayrıca Türkiye'de mayın gemileri varken İsrail'de bulunmuyor. İsrail ordusu ise toplamda 67 gemiye sahip. Türk ordusunun envanterinde 2 bin 231 tank, 55 bin zırhlı araç ve binlerce top ve füze atışı yapmaya hazır platform bulunuyor. İsrail ordusunun ise bin 370 tankı, 43 bin zırhlı aracı ve yüzlerce füze atışı yapabilecek platformu bulunuyor.

Globalfire'a göre Türkiye'nin envanterinde toplamda bin 69 hava unsuru bulunuyor. Türk ordusu bu envanterde 205'i savaş uçağı, 83'ü nakliye uçağı, 502 helikopter ve 111 savaş helikopterine sahip. Dünya sıralamasında hava kuvvetleri alanında 19. sırada yer alan İsrail'in ise toplamda 612 uçak ve helikopteri var. 241 savaş uçağına sahip İsrail'in toplamda 146 helikopteri ve bu helikopterlerin yalnızca 48'i savaş alanında kullanılıyor.

İSRAİL'İN F-35 TEHDİDİ

Türkiye’nin elinde halen 203 tane F-16 C/D tipi modern uçak mevcut. Bunlar F-16’ların Blok 30 ve Blok 40 versiyonlarından oluşuyor. F-16 uçaklarının Blok 50 ve 52+ versiyonları daha yeni bir üretim olarak çok daha geliştirilmiş donanıma ve üstün savaş kabiliyetine sahip.

İsrail’in envanterinde ise, 339 adet F-16 uçağı mevcut. Buna ilaveten, İsrail’in elinde 83 adet F-15 Eagle uçağı var. F-15’ler, F-16’lara nazaran daha büyük, uzun menzilli ve daha yüksel performanslı uçaklar olarak biliniyor.

ÇELİK KUBBE, KAAN KADAR SES GETİRDİ

İsrail'in Türkiye'ye teması halinde yerli ve milli sistemler öne çıkabilir. İsrail'in hava savunma sisteminde Demir Kubbe öne çıkıyor. Türkiye ise S-400'leriyle dünyada büyük yankı uyandırdı. Türkiye'nin birbirinden farklı füzelerle entegre edileceği hava savunma sistemi ise Çelik Kubbe, yerli 5. Nesil savaş uçağı KAAN kadar ses getirdi.

TÜRKİYE'NİN GİZLİ GELİŞİMİ

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) envanterinde halihazırda alçak irtifa tehditleri için ASELSAN tarafından geliştirilen KORKUT ve alçak ve orta irtifa için HİSAR-O sistemleri bulunuyor. ABD basını Türk yerli sistemleri yakından analiz ederken İsrail de Çelik Kubbe ve KAAN gibi projeleri yakından takip ediyor. Ancak Çelik Kubbe sisteminin gizli yanlarının olduğu düşünülüyor. Sisteme entegre edilecek füzeler veya etrafında destek görevi görecek sistemler elbet gelişimini sürdürecek ve İsrail'in göremediği özelliklerle sahada yer alacaktır.

KORKUT SİSTEMİ

Spektrumun alt ucunda görev yapan KORKUT, ASELSAN yapımı, 35 milimetre çift namluya sahip çok alçak irtifa hava savunma sistemidir. Bu sistem yüksek atım hızı ve parçacıklı mühimmat konfigürasyonuyla özellikle kamikaze insansız hava aracı tehdidine karşı giderek daha kritik bir rol oynayacaktır. KORKUT sadece bir hava savunma yeteneği değil, aynı zamanda bir C-RAM (counter-rocket, artillery, mortar) sistemi. Daha açık bir anlatımla bu sistem düşmanın roket ve topçu unsurlarına karşı etkili olması amacıyla da geliştirildi. Dolayısıyla Çelik Kubbe, hava ve füze savunmadan C-RAM görevlerine uzanan, geniş bir profilde hava sahasını koruyacak.

Anadolu Ajansı'nda yer alan bilgilerde spektrumun en yüksek irtifa, en uzun menzil ucunda bulunan SİPER ise Türkiye’nin ilk stratejik karadan havaya füze (SAM) sistemidir. 150 kilometreden fazla menzili olan SİPER’in ikinci varyantı kapsamında atış testleri geçtiğimiz yıl icra edildi. HİSAR-A ve HİSAR-O alçak/orta irtifa hava savunma sistemleri bahse konu yeteneklerden en önemlileridir. Hava savunma sistemlerinden dikkati çeken bir diğer kabiliyet de GÖKDEMİR'dir. Amerika Birleşik Devletleri (ABD)-Norveç yapımı NASAMS’la benzer bir operasyonel konsepte dayanan GÖKDEMİR, hava-hava füzelerinin hava savunma lançerlerinden ateşlenerek karadan-havaya konfigürasyonda kullanılmasını da beraberinde getirecektir. Bunun için de TÜBİTAK SAGE yapımı GÖKDOĞAN füze ailesi kullanılıyor.

KORAL DÜŞMANI KÖR EDECEK

ASELSAN'ın düşman radarlarına karşı ürettiği KORAL sistemi diğer ülkeleri peşine taktı. KORAL yerli imkanlar ile üretilen mobil elektronik harp sistemi. Amacı düşman radarlarını kör etmek, aldatmak ve şaşırtmaktır. Sistem 8x8 taktik araç üzerine entegre edilmiştir. Sistem 2 ana yapıdan oluşmaktadır. KORAL ED olarak adlandırılan Elektronik Destek Sistemi düşman radar yayınlarını algılayıp takip ediyor. Radarı algıladıktan sonra frekans değeri tespit ediliyor. Daha sonra ise devreye KORAL ET yani Elektronik Taarruz sistemi devreye girerek düşman radarlarının sinyallerinin bozulması için karşı yayın yapıyor. Böylece düşman radarlarına karşı çok etkili olabiliyor.

TÜRK SİHA'LARI

Orta Doğu'da Türkiye SİHA'larıyla en güçlü devlet olarak öne çıkıyor. Dünyada birçok ülke Bayraktar TB2'yi envanterine katmaya başladı. En son Japonya bile Türkiye'nin kapısını çaldı. Türkiye’nin 150 civarı Bayraktar TB2’si ve 12 kadar AKINCI’sı var. İsrail'de ise envanterinde 32 İHA bulunduğu belirtiliyor. Türkiye geliştirdiği Bayraktar KIZILELMA ve ANKA gibi insansız savaş uçaklarıyla da adeta bölgede İsrail için büyük tehdit oldu.