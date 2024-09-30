Salgın yayılmaya devam ediyor! Ülke alarmda: Can kaybı 500'ü aştı

30 Eylül 2024 06:37 - Güncelleme : 30 Eylül 2024 06:50

Sudan'da kolera hastalığı yayılmaya devam ediyor. Salgına bağlı nedenlerden dolayı yaşamını yitirenlerin sayısının 535'e yükseldi.

Bir yandan savaşla mücadele eden Kuzey Afrika ülkesi Sudan​'da şimdi de sinsi hastalık kolerayla mücadele ediliyor. Sudan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede toplam kolera vaka sayısının 17 bin 411'e ulaştığı ifade edildi.

Açıklamada, koleradan ölenlerin sayısının 535'e yükseldiği belirtildi.

YAĞIŞLAR SALGININ YAYILMASINA NEDEN OLDU

Sudan'da hazirandan bu yana etkili olan yağışlar ve seller, koleranın yayılmasına yol açtı. Sudanlı yetkililer, 12 Ağustos'ta kolerayı salgın​ ilan etti.

Savaşın sürdüğü Sudan'da, sağlık sisteminin etkin şekilde çalışmaması nedeniyle salgın hastalıkların yayılması insanların hayatını daha da zorlaştırıyor.