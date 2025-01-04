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Şam Havalimanı uluslararası uçuşlara başlıyor! Tarih belli oldu

Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: Anadolu Ajansı
04 Ocak 2025 15:54 - Güncelleme : 04 Ocak 2025 16:09
Şam Havalimanı uluslararası uçuşlara başlıyor! Tarih belli oldu

Suriye'nin başkenti Şam'da yer alan Şam Uluslararası Havalimanı uluslararası uçuşlara başlıyor. Sivil Havacılık ve Hava Taşımacılık Heyeti Başkanı Eşhed Salibi tarihi duyurdu.

Sivil Havacılık ve Hava Taşımacılık Heyeti Başkanı Eşhed Salibi, Suriye Haber Ajansına (SANA) açıklamalarda bulundu. Salibi yaptığı açıklamada, Şam Uluslararası Havalimanı'nın 7 Ocak'ta uluslararası uçuşlara açılacağını belirtti.

Salibi, Halep​ ve Şam havaalanlarının operasyonlarına yeniden başlaması için hazırlıkların sürdüğünü belirterek, "Ortaklarımızın yardımıyla, bu havaalanlarının dünyanın dört bir yanından gelen uçuşları karşılayabilecek kapasitede olmasını sağlıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Şam Havalimanı uluslararası uçuşlara başlıyor! Tarih belli oldu - 1. Resim

İLK UÇUŞ İÇ HATLARDA GERÇEKLEŞMİŞTİ

Suriye​'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından yeniden faaliyete geçen Şam Havalimanı'ndan 18 Aralık'ta kalkan ilk yolcu uçağı, Halep Havalimanı'na iniş yapmıştı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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