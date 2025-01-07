Şam'da 13 yıl sonra bir ilk daha! Uluslararası uçuşlar resmen başladı
Suriye'de Beşar Esad'ın devrilmesiyle kapatılan ve 10 gün içinde ilk iç hat uçuşunu gerçekleştiren Şam Uluslararası Havalimanı, uluslararası uçuşlarına bugün resmen başladı. Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) gerçekleştirilen ilk uçuşla resmi olarak açılan havalimanı 13 yıl sonra bir ilke daha imza atmış oldu.
Suriye'de 8 Aralık tarihinde Beşar Esad rejiminin devrilmesiyle kapatılan ve 18 Aralık'ta ilk iç hat uçuşunu gerçekleştirilen Şam Uluslararası Havalimanı, uluslararası uçuşlara bugün resmen başladı.
İlk uçuş Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Şarika şehrine gerçekleştirildi. Seferi gerçekleştiren uçakta 145 Suriyeli yolcunun olduğu öğrenildi.
KATAR'DAN 13 YIL SONRA BİR İLK
Katar Havayolları da yaklaşık 13 yıl sonra Şam'a uçuşlarını yeniden başlatacağını duyurmuştu. Havayolları 7 Ocak Salı gününden itibaren haftada 3 uçuş gerçekleştireceğini bildirdi.
Katar, Esad yönetiminin devrilmesinin ardından Türkiye'den sonra Suriye'nin başkenti Şam'daki büyükelçiliğini yeniden açan ikinci ülke olmuştu.
İLK SEFER HALEP'E YAPILMIŞTI
Suriye'de 18 Aralık'ta yeniden açılan Şam Uluslararası Havalimanı'ndan ilk uçuş, Halep'e yapılmıştı. Suriye Havayollarına ait uçak, Şam-Halep deneme uçuşu için personelle birlikte Şam'dan havalanmıştı.