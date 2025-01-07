Şam'da 13 yıl sonra bir ilk daha! Uluslararası uçuşlar resmen başladı

Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

07 Ocak 2025 12:25 - Güncelleme : 07 Ocak 2025 12:30

Suriye'de Beşar Esad'ın devrilmesiyle kapatılan ve 10 gün içinde ilk iç hat uçuşunu gerçekleştiren Şam Uluslararası Havalimanı, uluslararası uçuşlarına bugün resmen başladı. Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) gerçekleştirilen ilk uçuşla resmi olarak açılan havalimanı 13 yıl sonra bir ilke daha imza atmış oldu.