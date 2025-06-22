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 | Yusuf Özgür Bülbül

Şam’da kilisede patlama: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti!

Suriye Şam’da kilisede meydana gelen patlamada çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Olayın ardından güvenlik güçleri bölgede geniş çaplı önlemler aldı. Saldırıda 13 kişi yaşamını yitirdi, 53 kişi yaralandı...

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Şam’da kilisede patlama: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti!
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
22.06.2025
saat ikonu 19:59
|
GÜNCELLEME:
22.06.2025
saat ikonu 20:46

Suriye’nin başkenti Şam’daki Dweila Mahallesi’nde bulunan Aziz Elias Rum Ortodoks Kilisesi'ne bombalı intihar saldırısı düzenlendi. Görgü tanıkları, saldırganın kilisenin içerisinde kendini patlattığını belirtti. Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis sevk edildi.

Şam’da kilisede patlama: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti!

Şam’ın doğusundaki Duveyla bölgesinde bulunan kilisede henüz nedeni belirlenemeyen bir patlama meydana geldi.

Şam’da kilisede patlama: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti!

EN AZ 13 ÖLÜ, 53 YARALI

Patlama, kilisede büyük maddi hasara yol açarken, 13 kişi yaşamını yitirdi, 53 kişi yaralandı.

Şam’da kilisede patlama: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti!

Olayın ardından güvenlik güçleri bölgede geniş çaplı önlemler alarak patlamaya ilişkin soruşturma başlattı.

Şam’da kilisede patlama: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti!

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