Şam’da kilisede patlama: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti!

Suriye’nin başkenti Şam’daki Dweila Mahallesi’nde bulunan Aziz Elias Rum Ortodoks Kilisesi'ne bombalı intihar saldırısı düzenlendi. Görgü tanıkları, saldırganın kilisenin içerisinde kendini patlattığını belirtti. Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis sevk edildi.

Şam’ın doğusundaki Duveyla bölgesinde bulunan kilisede henüz nedeni belirlenemeyen bir patlama meydana geldi.

EN AZ 13 ÖLÜ, 53 YARALI

Patlama, kilisede büyük maddi hasara yol açarken, 13 kişi yaşamını yitirdi, 53 kişi yaralandı.

Olayın ardından güvenlik güçleri bölgede geniş çaplı önlemler alarak patlamaya ilişkin soruşturma başlattı.