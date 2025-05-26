Şampiyonluk kutlamalarında dehşet! Araç taraftarların arasına daldı, yaralılar var

İngiltere’nin Liverpool kentinde şampiyonluk kutlamaları sırasında bir sürücü, aracını kalabalığın üzerine sürdü. Çok sayıda kişinin yaralandığı olayda, panik ve kaos anları yaşandı. Sağlık ve güvenlik güçleri bölgeye sevk edildi.

İngiltere’nin Liverpool kentinde düzenlenen şampiyonluk kutlamaları sırasında dehşet yaşandı. Kutlamaların yapıldığı alana bir araç kasıtlı şekilde dalarak çok sayıda yayaya çarptı.

Görgü tanıklarının ifadesine göre, kalabalığın yoğun olduğu alana hızla giren sürücü paniğe neden oldu. Olayın terör bağlantısı olup olmadığı ya da saldırganın kimliğiyle ilgili henüz detaylar bilinmiyor.

Merseyside Polisinden yapılan açıklamada, polis ekiplerinin olay yerine ulaştığı, olaya karışan aracı durdurduğu ve bir kişinin gözaltına alındığı belirtildi.