Şans eseri kurtuluş: Yol ortadan ikiye ayrıldı! Şiddetli yağışlar felaketi de beraberinde getirdi

04 Eylül 2024 10:38 - Güncelleme : 04 Eylül 2024 10:52

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Çin'de otoyol çöktü: Çok sayıda ölü var!

Çin'de otoyol çöktü: Çok sayıda ölü var!

Japonya'nın Chiba eyaletinde facianın eşiğinden dönüldü. Ichihara şehrindeki 4 şeritli bir otoyol sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü.

Japonya Arazi, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Chiba Ulusal Karayolu Ofisi çökme gerçekleşen otoyolda yolun çift yönlü olarak trafiğe kapatıldığını açıklarken, ölen ya da yaralanan olmadığı ifade edildi.

Yetkililer, bölgede dün etkili olan şiddetli yağışların otoyol zemininde yumuşamaya neden olmuş olabileceğini belirtti. Olayla ilgili detaylı inceleme başlatıldığı açıklandı.

ŞİDDETLİ YAĞIŞLAR SELİ BERABERİNDE GETİRDİ

Japonya'nın Chiba eyaleti dün şiddetli yağışlara teslim olmuş, birçok bölgede sel baskınları meydana gelmişti. Eyalet genelinde 112 bin kişiye tahliye uyarısı yapılırken, tren seferlerinde de aksamalar yaşanmıştı.