Santorini'den kaçış! Ege'deki sismik hareketlilik nedeniyle binlerce kişi adayı terk etti

Ege Denizi'nde günlerdir devam eden sarsıntılar, Yunanistan ve Türkiye'de büyük bir deprem yaşanacağına dair ciddi endişe doğurdu. Yunanistan'ın Santorini Adası çevresinde cuma gününden itibaren çoğunluğu 4.0 şiddetinden yüksek 200'den fazla deprem kaydedilmesinin ardından yetkililer ve halk alarma geçti.

Birkaç dakikada bir yaşanan depremlerin ardından yüzlerce kişi Santorini'yi terk etmeye başladı.

Hava yolu şirketleri, okulların da cumaya kadar tatil edilmesiyle birlikte, adadan ayrılmak isteyenler için ek seferler düzenledi.

Ada halkı ve turistlerin bölgeyi yavaş yavaş terk etmesinin ardından, Santorini’de oteller, restoranlar ve diğer turistik mekanlar boş kaldı. Adanın bazı bölgelerinde güvenlik önlemleri kapsamında bazı alanlar güvenlik şeritleriyle çevrildi.