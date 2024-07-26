Sarhoş gibi görünmesine neden olan hastalığının sebebi yemek çıktı!

26 Temmuz 2024 09:30 - Güncelleme : 26 Temmuz 2024 09:50

İngiltere'nin Manchester şehrinde yaşayan 38 yaşındaki Frankie Hurley-Peet, bir anda korkunç semptomlar göstermeye başladı. Frankie, kelimeleri karıştırmaya, dengesini kaybetmeye ve bulanık görmeye başladı. Hatta bir gün bayıldı. Frankie, yaşadıklarını, ''Bir damla alkole dokunmamıştım ama sürekli sarhoşmuşum gibi hissediyordum." diyerek açıklıyor.

Özellikle iş yerinde ve halkın içinde sarhoş gibi görünmekten çekindiğini söyleyen Frankie doktora başvurduğunda fonksiyonel nörolojik bozukluk ve kronik yorgunluk sendromu teşhisi kondu. Fakat Frankie'nin sorunu ikisi de değildi.

ÇÖLYAK HASTALIĞI TEŞHİSİ

Frankie, kendi kendine araştırma yaptığında karbonhidratı kesmeye karar verdi ve kendini daha iyi hissetmeye başladı. Ardından Frankie'ye çölyak hastalığı teşhisi kondu.

Frankie'nin durumunda, bir uzman hastalığın benzer bir nörolojik formu olan gluten ataksi teşhisini doğruladı ve ona hayatının geri kalanında "her ne pahasına olursa olsun glutenden kaçınması" gerektiğini söyledi.

ÇÖLYAK HASTASINDAN HERKESE UYARI

Eğer Frankie, çölyak hastası olduğunu fark etmeseydi, şu an tekerlekli sandalyede olacağını ve konuşamayacağını iddia ediyor. Ayrıca Frankie herkesi de uyarıyor:

"Bir şeylerin yanlış olduğunu düşünüyorsanız teşhis için mücadele edin - aksi takdirde çok geç olacaktır. Çok fazla insan doğru yardımdan yoksun kalarak acı çekiyor, özellikle de hiç kimse bir gıda maddesinin bu kadar zayıflatıcı semptomlara yol açabileceğini düşünmüyor."