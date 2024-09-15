Şartlı iltica onayı: İsrail Afrika'dan gelenleri Gazze'ye cepheye gönderiyor!

15 Eylül 2024 13:58 - Güncelleme : 15 Eylül 2024 14:11

İsrail, asker ihtiyacını Afrika'dan iltica başvurusu yapanlarla karşılıyor. İddiaya göre, İsrail, Afrika'dan gelen sığınmacıların, iltica başvurularını kabul edip, Gazze'ye savaşmaya gönderiyor.

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Cesetlerle dolu 'Umutsuzluğun Sıcak Küveti', dünyanın en ölümcül sularından biri

İsrail'in saldırıları yaklaşık 1 senedir devam ederken Gazze'de şimdiye kadar 41 bin 206 kişi hayatını kaybetti. İsrail ordusu da katliamlar sırasında askerlerini kaybetti. Ordu, açığı Afrika'dan iltica edenlerle kapatmaya çalışıyor. İsrail'in Afrika'dan iltica başvurusu yapan sığınmacılara, iltica başvurularının kabul edilmesi karşılığında Gazze cephesine götürdüğü iddia edildi.

GAZZE'DE SAVAŞMA KARŞILIĞINDA...

Haaretz gazetesi, İsrail ordusunun, Afrika'dan ülkeye iltica edenlerin başvurularını "Gazze'de savaşma" karşılığında kabul ettiğine yer verdi. İsimlerinin açıklanmaması şartıyla gazeteye konuşan güvenlik yetkilileri, söz konusu projenin ordunun hukuk danışmanlarının rehberliğinde organize bir şekilde yürütüldüğünün altını çizdi.

Afrikalı sığınmacılara yönelik söz konusu “istismara” ilişkin içeride yükselen eleştirilerin bastırıldığını vurgulayan güvenlik yetkilileri, bunun "çok sorunlu bir konu olduğunu” aktardı.

30 BİN AFRİKALI SIĞINMACI VAR

Yetkililer, Gazze’ye saldırılara yardım eden sığınmacılara statü verilmesi konusunda bazı talepler olduğunu ancak şu ana kadar "hiçbirine herhangi bir statü verilmediğini" belirtti.

İsrail’de şu an çoğu genç erkek olmak üzere yaklaşık 30 bin Afrikalı sığınmacı bulunurken, bunlardan yaklaşık 3 bin 500’ünü İsrail makamlarının iltica başvurularını işleme koymaması veya karara bağlamaması nedeniyle mahkeme tarafından geçici statü verilen Sudan vatandaşları oluşturuyor.

SIĞINMACILARI KULLANIYORLAR

Çok sayıda sığınmacının 7 Ekim'den sonra tarım işlerinde ve sivil komuta merkezlerinde gönüllü olarak çalışmaya başladığı belirtilirken, "İsrail ordu yetkililerinin, söz konusu sığınmacıların ülkede kalıcı statü elde etme arzularını Gazze’de savaştırmak için bir teşvik unsuru olarak kullanabileceklerini fark ettikleri" vurgulandı.