Şaşkına çeviren olay! Su faturasını gören kadın kalp krizi geçirdi

05 Kasım 2024 11:54 - Güncelleme : 05 Kasım 2024 12:12

İtalya’da, su faturasındaki 15 bin euroluk hatalı tahsilatın şokuyla kalp krizi geçiren 88 yaşındaki Caterina Giovinazzo hayatını kaybetti. Banka otomatik ödeme talimatı ile ödenen faturada, iki aylık kullanımın yalnızca 62 euro olduğu ortaya çıktı.

İtalya'nın Sanremo kentinde 88 yaşındaki Caterina Giovinazzo, fatura ödemeleriyle uğraşmamak için bankası aracılığıyla otomatik ödeme talimatı verdi. Giovinazzo'nun emekli maaşından ödenen faturalar, ağustos ve ekim ayı için yapılan tahsilatla büyük bir faciaya yol açtı.

17 BİN EURO SU FATURASI GELDİ

Yaşlı kadının oldukça sınırlı tüketimine karşın kendisine 15 bin 339 euro tutarında su faturası kesildi. Banka hesabında 8 bin 300 euro bulunması nedeniyle firma, su faturasının 8 bin 300 euro'luk bölümünü kesti ve geriye kalan 7 bin 39 euro'luk kısmı içinse tebligat yolladı.

ÜZÜNTÜDEN KALP KRİZİ GEÇİRİP HAYATINI KAYBETTİ

Banka hesabına girdiğinde tüm birikiminin yok olduğunu gören Giovinazzo, yaşadığı üzüntünün ardından fenalaştı. The Sun'ın aktardığına göre; hastaneye kaldırılan yaşlı kadının kalp krizi geçirdiği öğrenilirken 40 gün boyunca yoğun bakımda kalan kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

2 AYLIK SU TÜKETİMİ 62 EUROYA YAKIN ÇIKTI

Olayın ardından yetkililer tarafından yapılan incelemede, yaşlı kadının iki aylık su tüketiminin 62 euro'ya yakın olduğu ortaya çıktı.

Su şirketi, yaşanan olayda kendilerinin hatalı olduklarını ve yanlış fatura kestiklerini kabul ederek, üzüntülerini belirtti.