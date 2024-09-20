Satın alma bahanesiyle hırsızlık: Araç sahibini ezdi kaçtı

20 Eylül 2024 15:25 - Güncelleme : 20 Eylül 2024 15:44

Kanada'da lüks araç hırsızı kadın, araç sahibini, satın alma bahanesiyle kandırdı. Arabayı görmek için araca bindiğinde ise araç sahibini ezip kaçtı. O anlar evin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazı yapanlar 200 yıllık zaman kapsülü buldu, içinden bir de mesaj çıktı

Kazı yapanlar 200 yıllık zaman kapsülü buldu, içinden bir de mesaj çıktı

Kanada'nın Peel bölgesindeki Mississauga kentinde bir kadın, internet üzerinde satılığa çıkarılan 2022 model Porsche marka araca talip olduğunu söyledi. Aracı görmek için yola çıkan kadın, arabanın sahibiyle görüştü. Babasının kendisini beklediğini söyleyen kadın, aracı görme bahanesiyle lüks otomobile bindi.

ARAÇ SAHİBİ EZDİ GEÇTİ

Arabaya biner binmez aracın kapılarını kilitleyen kadın, aracı hareket ettirdi. Aracın sahibi o esnada arabanın kapılarını kontrol etti. O sırada kadın, adamı araçla ezip geçti.

Kadın, kendisine eşlik eden bir başka lüks mavi araçla bölgeden ayrıldı. Araç sahibinin olayda hafif yaralandığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

HIRSIZ HALA BULUNAMADI

Hırsızın kimliği ise henüz tespit edilemedi. Güney Asyalı olduğu belirtilen kadın ve kendisine eşlik eden şüpheli ya da şüphelileri arama çalışmaları devam ediyor. Kadının olay yerine geldiği aracın görüntüsünü de paylaşan polis, halka çevrimiçi ürün satarken dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

5 AYDA 3 BİNDEN FAZLA ARAÇ ÇALINDI

Polis verilerine göre, sık sık araç hırsızlığının yaşandığı Peel bölgesinde 1 Ocak’tan 31 Mayıs'a kadar 3 bin 316 araç çalındı. Geçtiğimiz yıl ise bölgede toplam 8 bin 322 araç hırsızlığı yaşandı.