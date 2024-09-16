Savaş çıkmazına giren Rusya’da Putin yeni emri verdi: Orduya 180 bin asker daha!

16 Eylül 2024 20:16 - Güncelleme : 16 Eylül 2024 20:24

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, asker sayısını 180 bin artırdı. Rus ordusunun mevcut sayısının 2,38 milyon kişiye çıkarılması ve bunun 1,5 milyonunun aktif asker olması emri tartışmalara neden oldu…

Ukrayna​ ile savaş halindeki Rusya’da asker sayısını artırma emri geldi. Devlet Başkanı Vladimir Putin​, Rusya​ Devlet Başkanı Vladimir Putin’den orduya yeni bir müdahale geldi. Kremlin tarafından yapılan açıklamada, Putin’in Rus ordusunun sayısının 180 bin asker artırılmasını emrettiği belirtilerek, “Putin, silahlı kuvvetlerin mevcut sayısının 2,38 milyon kişiye çıkarılmasını emretti ve bunun 1,5 milyonunun aktif asker olması gerektiğini vurguladı” denildi.

300 BİN YEDEK ASKER ÇAĞRILACAK

Putin, bu son emir ile Şubat 2022'de Ukrayna'ya asker göndermesinden bu yana 3. kez ordunun sayısını arttırmış oldu. Putin, 2022 yılından bu yana muharip birliklerin sayısının sırasıyla 137 bin ve 170 bin olması için emir vermiş, Eylül ve Ekim 2022'de ise kısmi seferberlik sırasında 300 bin yedek askerin çağrılacağı açıklanmıştı.

İMZAYI ATTI

Putin, Rus ordusundaki asker sayısını yaklaşık 180 bin kişi daha artırarak toplam askeri personel sayısını 2 milyon 389 binin üstüne çıkaran kararname imzaladı.

Söz konusu karar 1 Aralık'ta yürürlüğe girecek. Putin, Aralık 2023'te imzaladığı kararnameyle Rus ordusundaki personel sayısını 1 milyon 320 bini asker olmak üzere 2 milyon 209 bin 130'a çıkarmıştı.