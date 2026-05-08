08.05.2026

Savaş Hürmüz Boğazı'nda kilitlendi! ABD ile İran arasında çatışmalar şiddetleniyor

ABD ile İran arasında anlaşma ihtimali hesaplanırken dün gece Hürmüz Boğazı üzerinden yaşanan gerilim nedeniyle ABD güçleri İran'ın askeri hedeflerini vurdu, saldırının meşru müdafaa kapsamında olduğu belirtilirken Trump'tan "Ateşkes devam ediyor" açıklaması geldi. İran ise "Güçlü karşılık vereceğiz" diyerek meydan okudu. ABD Dışişleri Bakanı Rubio, sundukları teklife İran'dan cevap beklendiğini duyururken ABD İran bandralı 2 yük gemisini hedef aldı. İsrail ise ateşkese rağmen Lübnan'daki saldırılarını sürdürüyor.

İşte ABD, İran, İsrail savaşında yaşanan son gelişmeler...


 

Tarih 18:00

ABD 2 İRAN GEMİSİNE SALDIRDI

ABD’nin Hürmüz Boğazı çevresindeki İran limanlarına yönelik ablukası sürerken ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), bölgede İran bandralı 2 petrol tankerine müdahalede bulundu. 

CENTCOM’dan olaya ilişkin yapılan açıklamada, "M/T Sea Star III" ve "M/T Sevda" adlı iki yüksüz petrol tankerinin Umman Körfezi’ndeki İran limanlarına yönelerek ablukayı ihlal ettiğinin tespit edildiği kaydedildi.

CENTCOM, bu gelişme üzerine abluka kapsamındaki tedbirlerin yürürlüğe konulduğunu belirterek bölgede konuşlu ABD’ye ait USS George H. W. Bush uçak gemisinden F/A-18 Super Hornet tipi bir savaş uçağının havalandığını bildirdi.

