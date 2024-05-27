Savaş suçlusu Netanyahu'nun emriyle soykırım sürüyor! Refah'ta büyük katliam

27 May 2024 07:06 - Güncelleme : 27 May 2024 07:28

İsrail, Gazze'de dünyanın gözünün içine baka baka Filistin halkına soykırıma devam ediyor. Uluslararası Adalet Divanının (UAD) saldırıları durdurma kararına rağmen Gazze Şeridi'ndeki Refah kentini hedef alan İsrail ordusu büyük bir katliama daha imza atarak. Bu kez Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yerinden edilen Filistinliler için kurulan çadır kenti hedef alan İsrail ordusu, füzelerle en az 40 Filistinli'yi katletti.

DEHŞET VERİCİ!

Bölgeden gelen bilgilere gör İsrail ordusunun bombardımanı kamptaki çok sayıda çadırın yıkılmasına ve yanmasına neden oldu. Görgü tanıkları, İsrail savaş uçaklarının kampa en az 8 roketle saldırı düzenlediğini belirtirken uluslararası ajanslara ve sosyal medyaya düşen çok sayıda görüntü katliamın dehşetini gözler önüne serdi.

UAD 24 MAYIS'TA "DURDURMA" KARARI ALMIŞTI

Uluslararası Adalet Divanı (UAD), 24 Mayıs'ta yaptığı toplantıda aldığı yeni tedbir kararlarında, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarını derhal durdurmasına, insani yardımları engellememesine ve suçlarını araştıracak BM görevlilerinin Gazze'ye girişine izin vermesine hükmetmişti.

Ancak ABD ve İngiltere başta olmak üzere Batı'dan güçlü destek alan Binyamin Netanyahu hükümeti, karara aldırış etmediğini korkunç bir katliama daha imza atarak göstermiş oldu.

İşte bölgeden gelen son bilgiler...

27.05.2024 02:10

"TÜM SINIRLARI AŞAN BİR KATLİAM"

Filistin Devlet Başkanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde yerinden edilmiş Filistinlileri hedef aldığı saldırının "tüm sınırları aşan bir katliam" olduğunu ve uluslararası meşruiyet kararlarına ve özellikle de Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) kararına bir meydan okuma olduğunu ifade etti.

27.05.2024 01:25

NETANYAHU SOYKIRIMDAN VAZGEÇMEDİ!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, 8 aydır süren savaşı sonlandırmayı ve Gazze'den çekilmeyi reddettiği belirtildi.

Başbakanlık ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu'nun, Gazze'deki İsrailli esirlerin kurtarılması için müzakerelerde bulunan heyete defalarca geniş yetkiler verdiği ifade edildi.

Açıklamada, Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinvar'ın, savaşın sona ermesi ve Hamas'ın olduğu gibi kalması için İsrail ordusunun Gazze'den çekilmesini talep ettiği ancak Netanyahu'nun bunu reddettiği aktarıldı.

İsrail devlet televizyonu KAN'a göre ise Netanyahu, Savaş Kabinesi'nin "Hamas'la esir takası anlaşması ve Gazze'de savaşın devam etmesiyle" ilgili düzenlediği toplantı öncesinde, savaşın sona ermesine karşı olduğunu dile getirdi.

27.05.2024 01:18

BAKAN TUNÇ: HAİN VE KALLEŞ SALDIRI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsrail'in, Refah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına savaş uçaklarıyla düzenlediği saldırıyı şiddet ve nefretle kınadığını belirterek, "Yapılan bu hain ve kalleş saldırılar, İsrail'in bir devlet gibi değil terör örgütü gibi davrandığının en büyük kanıtıdır." ifadesini kullandı.

27.05.2024 01:12

İSTANBUL'DA PROTESTO GÖSTERİSİ

İsrail'in Refah'ta Filistinli sivillerin bulunduğu kampa savaş uçaklarıyla düzenlediği saldırı, İstanbul'un farklı noktalarında protesto edildi.

Sosyal medya platformlarında yapılan çağrıların ardından İsrail Başkonsolosluğu önünde bir araya gelen bir grup, "Doğu Türkistan'dan Filistin'e ümmet tek ses, tek yürek" yazılı pankart açtı.

27.05.2024 00:56

AK PARTİ'DEN SERT TEPKİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Refah ve Cibaliye'deki çadırlara düzenlediği saldırılara ilişkin, "İsrail savaş uçaklarının Gazze’de yerlerinden edilmiş Filistinlilerin yaşadıkları çadırları bombalayarak ve masum sivilleri diri diri ateşe vererek katletmesini lanetliyoruz. Bu soykırım eylemleri mahkemelerde gereken cezayı alacaktır. Uluslararası toplumun bu soykırım eylemlerine son vermesini engelleyenler bu suça ortaktırlar" ifadelerini kullandı.

27.05.2024 07:08

GAZZE SAĞLIK BAKANLIĞI'NDA AÇIKLAMA

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, "İsrail savaş uçaklarının Refah kentinin kuzeybatısında yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı kampı acımasızca bombalaması sonucu çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti ve yaralandı. Kayıpları arama çalışmaları sürüyor." ifadeleri kullanıldı.

27.05.2024 23:35

İSRAİL, SİVİLLERİN SIĞINDAKİ BM'YE AİT ÇADIR KAMPI VURDU

İsrail, Refah kentinde yerinden edilmiş Filistinlilerin yaşadığı Tal Al-Sultan Kampı’na hava saldırısı düzenledi. Bölgede aralarında çak sayıda çocuğun da olduğu onlarca kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.