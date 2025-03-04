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 | Berkay Alptekin

Savaş uçağı bir anda ortadan kayboldu! Arama çalışmaları başlatıldı

Filipinler Hava Kuvvetlerine ait FA-50 tipi savaş uçağı, tatbikat esnasında kayıplara karıştı. Filodaki diğer uçakların iletişim kurma çabası başarısızlıkla sonuçlandı. Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, kayıp uçak ve mürettebatın bulunması için arama çalışmaları başlatıldığı belirtildi.

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Savaş uçağı bir anda ortadan kayboldu! Arama çalışmaları başlatıldı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
04.03.2025
saat ikonu 11:06
|
GÜNCELLEME:
04.03.2025
saat ikonu 11:06

Filipinler merkezli Philstar gazetesinin haberine göre, tatbikat kapsamında FA-50 tipi savaş uçakları Cebu kentinden havalandı. Uçakların hedeflenen bölgeye ulaşmasından dakikalar önce bir tanesi ile iletişim koptu.

Filodaki diğer uçakların kayıp uçakla temas kurma denemeleri ise başarısızlıkla sonuçlandı.

ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Öte yandan, Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, kayıp uçak ve mürettebatın bulunması için arama çalışmaları başlatıldığı ifade edildi.

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