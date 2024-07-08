Savaş uçağını kaçırmaya çalıştılar! Yetkililer duyurdu: NATO istihbaratı da işin içindi
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: Anadolu Ajansı
08 Temmuz 2024 10:08 - Güncelleme : 08 Temmuz 2024 10:10
Ukrayna ordusunun Rusya'ya ait bir savaş uçağını kaçırmaya çalıştığı öğrenildi. Rus yetkililerin yaptığı açıklamada, kaçırma operasyonunun son anda engellediği bildirildi.
Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin (FSB), basın servisinden yapılan açıklamada, Ukrayna özel servisinin Rusya Hava Kuvvetlerine ait 'Тu-22М3' tipi uzun menzilli stratejik bombardıman uçağını kaçırma planı yaptığı bildirildi.
ÇARPICI İDDİA: NATO İSTİHBARATI DA İŞİN İÇİNDE
Açıklamada, operasyonun hazırlık sürecine NATO ülkelerinin istihbaratının da dahil olduğu iddia edildi ve Ukrayna istihbaratının, pilottan para karşılığında uçağı Ukrayna topraklarına indirmesini istediği belirtildi.
Açıklamanın devamında ise kaçırma operasyonunun son anda engellediği bildirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı