Savaş uçakları havalandı! Ateşkese saatler kala İsrail Lübnan'ın başkenti Beyrut'u vurdu!
Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Tgrthaber.com
26 Kasım 2024 16:30 - Güncelleme : 26 Kasım 2024 16:45
İsrail ve Lübnan arasında beklenen ateşkes öncesinde başkent Beyrut bombalandı. İsrail savaş uçakları, ülkenin güneyindeki Refik Hariri Uluslararası Havalimanı’nın yanındaki bir binayı hedef aldı.
İsrail ve Lübnan arasında nihai ateşkese saatler kala savaş uçakları havalandı. Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde bulunan Refik Hariri Uluslararası Havalimanı’nın yanında bulunan bir bina hedef alındı.
Saldırıda bir bina tamamen yıkıldı.
Saldırı sonrası Sivil Savunma ekipleri ve bölge sakinleri hedef alınan bir binanın enkazında arama kurtarma çalışması başlattı.
DAHİYE DE BOMBARDIMAN ALTINDA
Öte yandan Dahiye bölgesinin de bombardıman altında olduğu belirtildi. Bölgede peş peşe patlamaların meydana geldiği açıklandı.
Kaynak: Tgrthaber.com