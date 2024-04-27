Savaşın en çirkin yüzü! Saldırılardan kaçan Filistinliler çöplükte yaşıyor

27 Nisan 2024 11:58 - Güncelleme : 27 Nisan 2024 12:13

İsrail bir binayı havaya uçurdu! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

İsrail bir binayı havaya uçurdu! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılar sebebiyle kentteki altyapı ve kanalizasyonlarda meydana gelen hasar nedeniyle Gazze'nin güneyinde bulunan Refah kentinde yerinden edilmiş insanların çadırları arasında yığın haline gelmiş çöpler ile kanalizasyon suları birikiyor. Yerinden edilen Filistinliler, etrafa yayılan çöp yığınları ve temiz su sıkıntısı ile yaşam mücadelesi veriyor.

Sıcaklıklardaki önemli artış ve yayılan kirliliğin bölgede yaşayan kişilerde, özellikle de çocuklarda hastalıkların yayılmasına sebebiyet verdiğini dile getiren Filistinli Muhyiddin Zayid, yaşanan hijyen sorununun yerinden edilenler arasında salgın hastalıkların yayılmasına yol açtığını ifade etti.

SALDIRI KORKUSUYLA KAMYONLAR ÇÖPLERİ TOPLAYAMIYOR

Refah kentinde belediyelere bağlı kamyonların saldırıya uğraması riskinden dolayı çöpleri toplayamaması sonucu çöpler sokaklarda ve yerleşim yerlerine yakın alanlarda birikiyor.

Çadırlarda yaşayan yerinden edilmiş Filistinliler, atık suların çadırlarına gelmesi ve çöplerin hastalıklara adeta davetiye çıkarması nedeniyle zorluk çekerken aynı zamanda İsrail'in yıllardır süren ablukası ve içinde bulundukları savaş koşulları nedeniyle temiz su kaynaklarına erişimde zorluk yaşıyor.