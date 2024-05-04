04 May 2024 11:12 - Güncelleme : 04 May 2024 11:22
Savaşın gölgesindeki mutluluklar...Gazze'de toplu nikah töreni düzenlendi
İsrail'in abluka altına alarak yoğun saldırılar gerçekleştirdiği Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde toplu nikah töreni düzenlendi.
Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: Anadolu Ajansı
Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus kentindeki ''Regional Park''ta düzenlenen toplu nikah törenine çok sayıda Filistinli katıldı.
İsrail'in saldırılarında yaralanan ve ayağına platin takılan Muhammed Said Ebu Sarrar ve Gazzeli nişanlısı Rende de dünya evine girdi.
"HER ŞEYE RAĞMEN EVLENSİNLER"
Damat Ebu Sarrar yaptığı açıklamada, ''43 yaşındayım, bugün toplu nikah töreninde evleneceğiz. Tüm Gazzeli gençlere mesajım her şeye rağmen evlensinler, hiç ertelemeye gerek yok, tüm gençler evlensin'' dedi.
Gelinin babası ise, "Bugün oğlum damat Ebu Sarrar, kızım Rende ile evlenecek. Umarım güzel bir evlilikleri olur ve Allah onlara hayırlı evlatlar nasip eder'' ifadelerini kullandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı