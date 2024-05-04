Savaşın gölgesindeki mutluluklar...Gazze'de toplu nikah töreni düzenlendi

04 May 2024 11:12 - Güncelleme : 04 May 2024 11:22

Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus kentindeki ''Regional Park''ta düzenlenen toplu nikah törenine çok sayıda Filistinli katıldı.

İsrail'in saldırılarında yaralanan ve ayağına platin takılan Muhammed Said Ebu Sarrar ve Gazzeli nişanlısı Rende de dünya evine girdi.

Muhammed Said Ebu Sarrar ve Gazzeli nişanlısı Rende

"HER ŞEYE RAĞMEN EVLENSİNLER"

Damat Ebu Sarrar yaptığı açıklamada, ''43 yaşındayım, bugün toplu nikah töreninde evleneceğiz. Tüm Gazzeli gençlere mesajım her şeye rağmen evlensinler, hiç ertelemeye gerek yok, tüm gençler evlensin'' dedi.

Gelinin babası ise, "Bugün oğlum damat Ebu Sarrar, kızım Rende ile evlenecek. Umarım güzel bir evlilikleri olur ve Allah onlara hayırlı evlatlar nasip eder'' ifadelerini kullandı.