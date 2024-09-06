Savaşın korkunç yüzü! Eline aldığı drone ölümüne neden oldu

06 Eylül 2024 09:07 - Güncelleme : 06 Eylül 2024 09:28

Ukrayna ordusunun Kursk bölgesindeki ilerleyişi cephelerde sıcak çatışmaları yeniden başlattı. Sosyal medyada paylaşılan yeni görüntüde bölgedeki bir rus askerinin kendisini takip eden Ukrayna ordusuna ait FPV Drone'unu eline alarak koşmaya başladığı görüldü. Bir süre sonra Rus askeri drone'un infilak etmesiyle hayatını kaybetti.

Rusya-Ukrayna savaşında gerginlik her geçen gün katlanarak devam ederken, Ukrayna ordusunun Kursk taaruzunda bölgedeki ilerleyişi sonrası cephe savaşları da yeniden başladı.

ELİNE ALARAK KOŞMAYA BAŞLADI

Cepheden servis edilen bir görüntü savaşın ne denli ağır olduğunu bir kez daha gösterdi. Ukrayna ordusunun üzerinde uçurduğu FPV Drone'unu eline alıp koşmaya başlayan bir Rus askerinin elindeki drone kısa bir süre sonra infilak etti.

GÖRÜNTÜLERİ UKRAYNA ORDUSU YAYINLADI

Rus askeri patlamanın etkisiyle saniyeler içinde hayatını kaybederken, dehşet anları Ukrayna ordusu tarafından yayınlandı.