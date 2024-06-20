Savaşın seyri değişecek! ABD'den kritik karar: Patriot hava savunma sistemi gönderilecek

20 Haziran 2024 16:40 - Güncelleme : 20 Haziran 2024 16:41

Rusya-Ukrayna arasındaki savaş tüm şiddetiyle devam ediyor. Ukrayna, Rus ordusunun füze ve insansız hava aracı saldırılarından kendisini Patriot ve NATO ülkelerinden gelen diğer hava savunma sistemleriyle koruyor.

ABD; Ukrayna, Rusya'nın hava saldırılarına yeterli karşılığı verene kadar Patriot hava savunma sistemleri için tüm siparişleri durdurmaya hazırlanıyor.

"HER ŞEY KİEV'E GİDECEK"

ABD Başkanı Joe Biden da geçtiğimiz günlerde beş ülkenin Ukrayna'ya Patriot ve diğer hava savunma sistemlerini göndermeyi kabul ettiğini söylemişti. ABD, Ukrayna'daki ihtiyaç karşılanana kadar üretilen her şeyin Kiev'e göndermeyi planlıyor.

Financial Times'ın haberine göre; karar hakkında bilgisi olan iki yetkili, ABD'nin yaptığı duyurunun Biden'ın Kiev'e olan bağlılığının altını çizdiğini söyledi.

AVRUPA'NIN DA GÖZÜ BU SAVUNMA SİSTEMLERİNDE

Polonya, Romanya, İspanya ve Almanya, teslim edilmek üzere Patriot sistemleri için siparişleri olan Avrupa ülkeleri arasında yer alıyor.

NATO ülkelerinden oluşan bir koalisyon da ocak ayında bin Patriot füzesi siparişi vermişti. İspanya, Yunanistan ve Romanya'nın cephaneliklerinde Patriot'lar bulunuyor ancak şimdiye kadar bu sistemlerin Ukrayna'ya devredilmesine izin vermediler.