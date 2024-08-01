Savaşta yeni aşama! Hizbullah lideri Nasrallah: İsrail pişman olacak!

01 Ağustos 2024 17:24 - Güncelleme : 01 Ağustos 2024 17:35

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail'in Lübnan'a saldırısında ölen Hizbullah başkomutanı Fuad Şükür'ün cenazesinde yaptığı konuşmayla dikkatleri üzerine çekti. Nasrallah, "suikastların ardından savaşın tüm cephelerde yeni bir aşamaya geçtiğini" söyledi. İran'ın da Hamas lideri İsmail Haniye suikastı karşısında sessiz kalmayacağını belirten Nasrallah, "Hangi kırmızı çizgileri aştığınızı bilmediğiniz için çok ağlayacaksınız" ifadelerini kulandı.

Nasrallah, Şükür suikastına "tartışmasız" şekilde ve "kesinlikle" cevap vereceklerini söyledi; "İsrail'in Hizbullah saldırısına vereceği tepki savaşın kızışıp tırmanmayacağını belirleyecek" ifadelerini kullandı. Nasrallah bununla birlikte, "İsrail'in kırmızı çizgileri aşmasına rağmen tek çözümün Gazze'deki savaşa son vermek olduğunu vurguladı.

''KANIMIZI AVCUMUZDA TAŞIYORUZ''

Hizbullah lideri, "Biz Bugün Filistin'i savunmanın bedelini ödüyoruz. Ve biz bu bedeli yıllardır ödüyoruz ve ödemeye devam edeceğiz. Biz bütün bunları göze alarak bu yolu seçtik direniş ve şehadeti. Hepimiz kanımızı avucumuzda taşıyoruz. Bu saldırılar bize sürpriz değil" diye konuştu.

''MECDEL ŞEMS SALDIRISINI BİZ DÜZENLESEYDİK İTİRAF EDERDİK''

Nasrallah, Şükür suikastı öncesinde gerilimi tırmandıran Mecdel Şems saldırısının arkasında kendilerinin olmadığını da yineledi.

Hizbullah lideri, 12 çocuğun öldüğü saldırıyı kendileri düzenlemiş olsaydı "hata yaptıklarını itiraf etmiş olacaklarını" söyledi. İç soruşturma yaptıklarını ekledi.