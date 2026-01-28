Savunmaya en çok para ayıran ülkeler belli oldu! Türkiye dünyaya gücünü gösterdi

Ülkelerin savunma bütçeleri çoğu zaman eğitime, sağlığa ve diğer pek çok alana ayrılan bütçelerden daha fazla oluyor. Çünkü bir ülkenin hava, deniz, kara orduları ve savunma kabiliyetleri o ülkenin dokunulmazlığının da göstergesi sayılıyor. Dünya üzerinde her yıl astronomik rakamlar savunmaya ayrılırken elbette bu konuda en çok para harcayan ülkeler de yine dünya devleri arasında yer alıyor. Yapılan araştırmalar ülkelerin savunmaya ayırdıkları bütçeleri gözler önüne sererken 2026 yılı itibariyle Türkiye’nin bu alanda da söz sahibi olması göğüsleri kabarttı…