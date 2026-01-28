Savunmaya en çok para ayıran ülkeler belli oldu! Türkiye dünyaya gücünü gösterdi

Kategoriler
Dünyada ülkeler sadece sınırlarını korumak değil, rakiplerine göz dağı vermek için de ordularını ve savunma sistemlerini güçlendiriyor. Her yıl devlet bütçesinden büyük rakamlar savunma için ayrılıyor. Hem yurt içinde geliştirilen sistemler hem de yurt dışından ithal edilen ürünler ülkelerin savunma kabiliyetini güçlendirirken aynı zamanda dünya siyasetinde söz sahibi olmasını da sağlıyor. 2026 yılının gelmesiyle savunmaya en çok para harcayan ülkeler de belli oldu. Dünya devlerinin yarıştığı listede Türkiye’nin sıralaması da oldukça dikkat çekti…
Ülkelerin savunma bütçeleri çoğu zaman eğitime, sağlığa ve diğer pek çok alana ayrılan bütçelerden daha fazla oluyor. Çünkü bir ülkenin hava, deniz, kara orduları ve savunma kabiliyetleri o ülkenin dokunulmazlığının da göstergesi sayılıyor. Dünya üzerinde her yıl astronomik rakamlar savunmaya ayrılırken elbette bu konuda en çok para harcayan ülkeler de yine dünya devleri arasında yer alıyor. Yapılan araştırmalar ülkelerin savunmaya ayırdıkları bütçeleri gözler önüne sererken 2026 yılı itibariyle Türkiye’nin bu alanda da söz sahibi olması göğüsleri kabarttı…
80- İRLANDA
1.7 MİLYAR DOLAR
79- SLOVENYA
1.7 MİLYAR DOLAR
78- URUGUAY
1.9 MİLYAR DOLAR
77- ZİMBABVE
1.9 MİLYAR DOLAR
76- TUNUS
2.1 MİLYAR DOLAR
75- ESTONYA
2.3 MİLYAR DOLAR
74- YENİ ZELANDA
2.4 MİLYAR DOLAR
73- BULGARİSTAN
2.4 MİLYAR DOLAR
72- PERU
2.5 MİLYAR DOLAR
71- ÜRDÜN
2.6 MİLYAR DOLAR
70- HIRVATİSTAN
2.7 MİLYAR DOLAR
69- SIRBİSTAN
2.7 MİLYAR DOLAR
68- MYANMAR
2.8 MİLYAR DOLAR
67- GÜNEY AFRİKA
2.8 MİLYAR DOLAR
66- SLOVAKYA
2.9 MİLYAR DOLAR
65- EKVADOR
2.9 MİLYAR DOLAR
64- KÜBA
3.3 MİLYAR DOLAR
63- BANGLADEŞ
3.3 MİLYAR DOLAR
62- ETİYOPYA
3.7 MİLYAR DOLAR
61- NİJERYA
3.9 MİLYAR DOLAR
60- BURKİNA FASO
4.5 MİLYAR DOLAR
59- KUZEY KORE
4.7 MİLYAR DOLAR
58- AZERBAYCAN
5.1 MİLYAR DOLAR
57- MALEZYA
5.1 MİLYAR DOLAR
56- MISIR
5.1 MİLYAR DOLAR
55- LİTVANYA
5.6 MİLYAR DOLAR
54- KAZAKİSTAN
5.8 MİLYAR DOLAR
53- MACARİSTAN
5.8 MİLYAR DOLAR
52- TAYLAND
6 MİLYAR DOLAR
51- VENEZUELA
6 MİLYAR DOLAR
50- AVUSTURYA
6.1 MİLYAR DOLAR
49- ÖZBEKİSTAN
6.2 MİLYAR DOLAR
48- FİLİPİNLER
6.5 MİLYAR DOLAR
47- PORTEKİZ
6.7 MİLYAR DOLAR
46- ŞİLİ
6.8 MİLYAR DOLAR
45- KUVEYT
7.9 MİLYAR DOLAR
44- IRAK
8 MİLYAR DOLAR
43- YUNANİSTAN
8.2 MİLYAR DOLAR
42- UMMAN
8.3 MİLYAR DOLAR
41- İSVİÇRE
8.3 MİLYAR DOLAR
40- FİNLANDİYA
8.8 MİLYAR DOLAR
39- MEKSİKA
9.1 MİLYAR DOLAR
38- PAKİSTAN
9.1 MİLYAR DOLAR
37- ÇEKYA
9.1 MİLYAR DOLAR
36- İRAN
9.2 MİLYAR DOLAR
35- VİETNAM
10.2 MİLYAR DOLAR
34- ROMANYA
10.2 MİLYAR DOLAR
33- ENDONEZYA
11.1 MİLYAR DOLAR
32- NORVEÇ
11.1 MİLYAR DOLAR
31- KATAR
11.9 MİLYAR DOLAR
30- DANİMARKA
14.2 MİLYAR DOLAR
29- BELÇİKA
14.9 MİLYAR DOLAR
28- KOLOMBİYA
15.8 MİLYAR DOLAR
27- İSVEÇ
15.9 MİLYAR DOLAR
26- FAS
16.1 MİLYAR DOLAR
25- SİNGAPUR
18 MİLYAR DOLAR
24- BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ
23.4 MİLYAR DOLAR
23- CEZAYİR
25 MİLYAR DOLAR
22- BREZİLYA
26.4 MİLYAR DOLAR
21- TAYVAN
31.1 MİLYAR DOLAR
20- ANGOLA
31.2 MİLYAR DOLAR
19- HOLLANDA
31.7 MİLYAR DOLAR
18- İSRAİL
34.6 MİLYAR DOLAR
17- İTALYA
37.3 MİLYAR DOLAR
16- İSPANYA
39 MİLYAR DOLAR
15- GÜNEY KORE
44.8 MİLYAR DOLAR
14- UKRAYNA
45 MİLYAR DOLAR
13- KANADA
45.8 MİLYAR DOLAR
12- TÜRKİYE
51.4 MİLYAR DOLAR
11- POLONYA
55.8 MİLYAR DOLAR
10- AVUSTRALYA
57.3 MİLYAR DOLAR
9- JAPONYA
58 MİLYAR DOLAR
8- SUUDİ ARABİSTAN
63.9 MİLYAR DOLAR
7- FRANSA
67.2 MİLYAR DOLAR
6- BİRLEŞİK KRALLIK
88.5 MİLYAR DOLAR
5- HİNDİSTAN
109 MİLYAR DOLAR
4- ALMANYA
127.4 MİLYAR DOLAR
3- RUSYA
212.6 MİLYAR DOLAR
2- ÇİN
303 MİLYAR DOLAR
1- ABD
831.5 MİLYAR DOLAR