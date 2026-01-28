Menü Kapat
10°
Savunmaya en çok para ayıran ülkeler belli oldu! Türkiye dünyaya gücünü gösterdi

Ocak 28, 2026 10:05
1
Dünyada ülkeler sadece sınırlarını korumak değil, rakiplerine göz dağı vermek için de ordularını ve savunma sistemlerini güçlendiriyor. Her yıl devlet bütçesinden büyük rakamlar savunma için ayrılıyor. Hem yurt içinde geliştirilen sistemler hem de yurt dışından ithal edilen ürünler ülkelerin savunma kabiliyetini güçlendirirken aynı zamanda dünya siyasetinde söz sahibi olmasını da sağlıyor. 2026 yılının gelmesiyle savunmaya en çok para harcayan ülkeler de belli oldu. Dünya devlerinin yarıştığı listede Türkiye’nin sıralaması da oldukça dikkat çekti…

Ülkelerin savunma bütçeleri çoğu zaman eğitime, sağlığa ve diğer pek çok alana ayrılan bütçelerden daha fazla oluyor. Çünkü bir ülkenin hava, deniz, kara orduları ve savunma kabiliyetleri o ülkenin dokunulmazlığının da göstergesi sayılıyor. Dünya üzerinde her yıl astronomik rakamlar savunmaya ayrılırken elbette bu konuda en çok para harcayan ülkeler de yine dünya devleri arasında yer alıyor. Yapılan araştırmalar ülkelerin savunmaya ayırdıkları bütçeleri gözler önüne sererken 2026 yılı itibariyle Türkiye'nin bu alanda da söz sahibi olması göğüsleri kabarttı…

2
Savunmaya en çok para ayıran ülkeler belli oldu! Türkiye dünyaya gücünü gösterdi

Ülkelerin savunma bütçeleri çoğu zaman eğitime, sağlığa ve diğer pek çok alana ayrılan bütçelerden daha fazla oluyor. Çünkü bir ülkenin hava, deniz, kara orduları ve savunma kabiliyetleri o ülkenin dokunulmazlığının da göstergesi sayılıyor. Dünya üzerinde her yıl astronomik rakamlar savunmaya ayrılırken elbette bu konuda en çok para harcayan ülkeler de yine dünya devleri arasında yer alıyor. Yapılan araştırmalar ülkelerin savunmaya ayırdıkları bütçeleri gözler önüne sererken 2026 yılı itibariyle Türkiye’nin bu alanda da söz sahibi olması göğüsleri kabarttı…

3
Savunmaya en çok para ayıran ülkeler belli oldu! Türkiye dünyaya gücünü gösterdi

SAVUNMAYA EN ÇOK PARA HARCAYAN ÜLKELER 2026

80- İRLANDA

1.7 MİLYAR DOLAR

4
Savunmaya en çok para ayıran ülkeler belli oldu! Türkiye dünyaya gücünü gösterdi

79- SLOVENYA

1.7 MİLYAR DOLAR

5
Savunmaya en çok para ayıran ülkeler belli oldu! Türkiye dünyaya gücünü gösterdi

78- URUGUAY

1.9 MİLYAR DOLAR

6
Savunmaya en çok para ayıran ülkeler belli oldu! Türkiye dünyaya gücünü gösterdi

77- ZİMBABVE

1.9 MİLYAR DOLAR

7
Savunmaya en çok para ayıran ülkeler belli oldu! Türkiye dünyaya gücünü gösterdi

76- TUNUS

2.1 MİLYAR DOLAR

8
Savunmaya en çok para ayıran ülkeler belli oldu! Türkiye dünyaya gücünü gösterdi

75- ESTONYA

2.3 MİLYAR DOLAR

9
Savunmaya en çok para ayıran ülkeler belli oldu! Türkiye dünyaya gücünü gösterdi

74- YENİ ZELANDA

2.4 MİLYAR DOLAR

10
Savunmaya en çok para ayıran ülkeler belli oldu! Türkiye dünyaya gücünü gösterdi

73- BULGARİSTAN

2.4 MİLYAR DOLAR

11
Savunmaya en çok para ayıran ülkeler belli oldu! Türkiye dünyaya gücünü gösterdi

72- PERU

2.5 MİLYAR DOLAR

12
Savunmaya en çok para ayıran ülkeler belli oldu! Türkiye dünyaya gücünü gösterdi

71- ÜRDÜN

2.6 MİLYAR DOLAR

13
Savunmaya en çok para ayıran ülkeler belli oldu! Türkiye dünyaya gücünü gösterdi

70- HIRVATİSTAN

2.7 MİLYAR DOLAR

14
Savunmaya en çok para ayıran ülkeler belli oldu! Türkiye dünyaya gücünü gösterdi

69- SIRBİSTAN

2.7 MİLYAR DOLAR

15
Savunmaya en çok para ayıran ülkeler belli oldu! Türkiye dünyaya gücünü gösterdi

68- MYANMAR

2.8 MİLYAR DOLAR

16
Savunmaya en çok para ayıran ülkeler belli oldu! Türkiye dünyaya gücünü gösterdi

67- GÜNEY AFRİKA

2.8 MİLYAR DOLAR

17
Savunmaya en çok para ayıran ülkeler belli oldu! Türkiye dünyaya gücünü gösterdi

66- SLOVAKYA

2.9 MİLYAR DOLAR

18
Savunmaya en çok para ayıran ülkeler belli oldu! Türkiye dünyaya gücünü gösterdi

65- EKVADOR

2.9 MİLYAR DOLAR

19
Savunmaya en çok para ayıran ülkeler belli oldu! Türkiye dünyaya gücünü gösterdi

64- KÜBA

3.3 MİLYAR DOLAR

20
Savunmaya en çok para ayıran ülkeler belli oldu! Türkiye dünyaya gücünü gösterdi

63- BANGLADEŞ

3.3 MİLYAR DOLAR

21
Savunmaya en çok para ayıran ülkeler belli oldu! Türkiye dünyaya gücünü gösterdi

62- ETİYOPYA

3.7 MİLYAR DOLAR

22
Savunmaya en çok para ayıran ülkeler belli oldu! Türkiye dünyaya gücünü gösterdi

61- NİJERYA

3.9 MİLYAR DOLAR

23
Savunmaya en çok para ayıran ülkeler belli oldu! Türkiye dünyaya gücünü gösterdi

60- BURKİNA FASO

4.5 MİLYAR DOLAR

24
Savunmaya en çok para ayıran ülkeler belli oldu! Türkiye dünyaya gücünü gösterdi

59- KUZEY KORE

4.7 MİLYAR DOLAR

25
Savunmaya en çok para ayıran ülkeler belli oldu! Türkiye dünyaya gücünü gösterdi

58- AZERBAYCAN

5.1 MİLYAR DOLAR

26
Savunmaya en çok para ayıran ülkeler belli oldu! Türkiye dünyaya gücünü gösterdi

57- MALEZYA

5.1 MİLYAR DOLAR

27
Savunmaya en çok para ayıran ülkeler belli oldu! Türkiye dünyaya gücünü gösterdi

56- MISIR

5.1 MİLYAR DOLAR

28
Savunmaya en çok para ayıran ülkeler belli oldu! Türkiye dünyaya gücünü gösterdi

55- LİTVANYA

5.6 MİLYAR DOLAR

29
Savunmaya en çok para ayıran ülkeler belli oldu! Türkiye dünyaya gücünü gösterdi

54- KAZAKİSTAN

5.8 MİLYAR DOLAR

30
Savunmaya en çok para ayıran ülkeler belli oldu! Türkiye dünyaya gücünü gösterdi

53- MACARİSTAN

5.8 MİLYAR DOLAR

31
Savunmaya en çok para ayıran ülkeler belli oldu! Türkiye dünyaya gücünü gösterdi

52- TAYLAND

6 MİLYAR DOLAR

32
Savunmaya en çok para ayıran ülkeler belli oldu! Türkiye dünyaya gücünü gösterdi

51- VENEZUELA

6 MİLYAR DOLAR

33
Savunmaya en çok para ayıran ülkeler belli oldu! Türkiye dünyaya gücünü gösterdi

50- AVUSTURYA

6.1 MİLYAR DOLAR

34
Savunmaya en çok para ayıran ülkeler belli oldu! Türkiye dünyaya gücünü gösterdi

49- ÖZBEKİSTAN

6.2 MİLYAR DOLAR

35
Savunmaya en çok para ayıran ülkeler belli oldu! Türkiye dünyaya gücünü gösterdi

48- FİLİPİNLER

6.5 MİLYAR DOLAR

36
Savunmaya en çok para ayıran ülkeler belli oldu! Türkiye dünyaya gücünü gösterdi

47- PORTEKİZ

6.7 MİLYAR DOLAR

37
Savunmaya en çok para ayıran ülkeler belli oldu! Türkiye dünyaya gücünü gösterdi

46- ŞİLİ

6.8 MİLYAR DOLAR

38
Savunmaya en çok para ayıran ülkeler belli oldu! Türkiye dünyaya gücünü gösterdi

45- KUVEYT

7.9 MİLYAR DOLAR

39
Savunmaya en çok para ayıran ülkeler belli oldu! Türkiye dünyaya gücünü gösterdi

44- IRAK

8 MİLYAR DOLAR

40
Savunmaya en çok para ayıran ülkeler belli oldu! Türkiye dünyaya gücünü gösterdi

43- YUNANİSTAN

8.2 MİLYAR DOLAR

41
Savunmaya en çok para ayıran ülkeler belli oldu! Türkiye dünyaya gücünü gösterdi

42- UMMAN

8.3 MİLYAR DOLAR

42
Savunmaya en çok para ayıran ülkeler belli oldu! Türkiye dünyaya gücünü gösterdi

41- İSVİÇRE

8.3 MİLYAR DOLAR

43
Savunmaya en çok para ayıran ülkeler belli oldu! Türkiye dünyaya gücünü gösterdi

40- FİNLANDİYA

8.8 MİLYAR DOLAR

44
Savunmaya en çok para ayıran ülkeler belli oldu! Türkiye dünyaya gücünü gösterdi

39- MEKSİKA

9.1 MİLYAR DOLAR

45
Savunmaya en çok para ayıran ülkeler belli oldu! Türkiye dünyaya gücünü gösterdi

38- PAKİSTAN

9.1 MİLYAR DOLAR

46
Savunmaya en çok para ayıran ülkeler belli oldu! Türkiye dünyaya gücünü gösterdi

37- ÇEKYA

9.1 MİLYAR DOLAR

47
Savunmaya en çok para ayıran ülkeler belli oldu! Türkiye dünyaya gücünü gösterdi

36- İRAN

9.2 MİLYAR DOLAR

48
Savunmaya en çok para ayıran ülkeler belli oldu! Türkiye dünyaya gücünü gösterdi

35- VİETNAM

10.2 MİLYAR DOLAR

49
Savunmaya en çok para ayıran ülkeler belli oldu! Türkiye dünyaya gücünü gösterdi

34- ROMANYA

10.2 MİLYAR DOLAR

50
Savunmaya en çok para ayıran ülkeler belli oldu! Türkiye dünyaya gücünü gösterdi

33- ENDONEZYA

11.1 MİLYAR DOLAR

51
Savunmaya en çok para ayıran ülkeler belli oldu! Türkiye dünyaya gücünü gösterdi

32- NORVEÇ

11.1 MİLYAR DOLAR

52
Savunmaya en çok para ayıran ülkeler belli oldu! Türkiye dünyaya gücünü gösterdi

31- KATAR

11.9 MİLYAR DOLAR

53
Savunmaya en çok para ayıran ülkeler belli oldu! Türkiye dünyaya gücünü gösterdi

30- DANİMARKA

14.2 MİLYAR DOLAR

54
Savunmaya en çok para ayıran ülkeler belli oldu! Türkiye dünyaya gücünü gösterdi

29- BELÇİKA

14.9 MİLYAR DOLAR

55
Savunmaya en çok para ayıran ülkeler belli oldu! Türkiye dünyaya gücünü gösterdi

28- KOLOMBİYA

15.8 MİLYAR DOLAR

56
Savunmaya en çok para ayıran ülkeler belli oldu! Türkiye dünyaya gücünü gösterdi

27- İSVEÇ

15.9 MİLYAR DOLAR

57
Savunmaya en çok para ayıran ülkeler belli oldu! Türkiye dünyaya gücünü gösterdi

26- FAS

16.1 MİLYAR DOLAR

58
Savunmaya en çok para ayıran ülkeler belli oldu! Türkiye dünyaya gücünü gösterdi

25- SİNGAPUR

18 MİLYAR DOLAR

59
Savunmaya en çok para ayıran ülkeler belli oldu! Türkiye dünyaya gücünü gösterdi

24- BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

23.4 MİLYAR DOLAR

60
Savunmaya en çok para ayıran ülkeler belli oldu! Türkiye dünyaya gücünü gösterdi

23- CEZAYİR

25 MİLYAR DOLAR

61
Savunmaya en çok para ayıran ülkeler belli oldu! Türkiye dünyaya gücünü gösterdi

22- BREZİLYA

26.4 MİLYAR DOLAR

62
Savunmaya en çok para ayıran ülkeler belli oldu! Türkiye dünyaya gücünü gösterdi

21- TAYVAN

31.1 MİLYAR DOLAR

63
Savunmaya en çok para ayıran ülkeler belli oldu! Türkiye dünyaya gücünü gösterdi

20- ANGOLA

31.2 MİLYAR DOLAR

64
Savunmaya en çok para ayıran ülkeler belli oldu! Türkiye dünyaya gücünü gösterdi

19- HOLLANDA

31.7 MİLYAR DOLAR

65
Savunmaya en çok para ayıran ülkeler belli oldu! Türkiye dünyaya gücünü gösterdi

18- İSRAİL

34.6 MİLYAR DOLAR

66
Savunmaya en çok para ayıran ülkeler belli oldu! Türkiye dünyaya gücünü gösterdi

17- İTALYA

37.3 MİLYAR DOLAR

67
Savunmaya en çok para ayıran ülkeler belli oldu! Türkiye dünyaya gücünü gösterdi

16- İSPANYA

39 MİLYAR DOLAR

68
Savunmaya en çok para ayıran ülkeler belli oldu! Türkiye dünyaya gücünü gösterdi

15- GÜNEY KORE

44.8 MİLYAR DOLAR

69
Savunmaya en çok para ayıran ülkeler belli oldu! Türkiye dünyaya gücünü gösterdi

14- UKRAYNA

45 MİLYAR DOLAR

70
Savunmaya en çok para ayıran ülkeler belli oldu! Türkiye dünyaya gücünü gösterdi

13- KANADA

45.8 MİLYAR DOLAR

71
Savunmaya en çok para ayıran ülkeler belli oldu! Türkiye dünyaya gücünü gösterdi

12- TÜRKİYE

51.4 MİLYAR DOLAR

72
Savunmaya en çok para ayıran ülkeler belli oldu! Türkiye dünyaya gücünü gösterdi

11- POLONYA

55.8 MİLYAR DOLAR

73
Savunmaya en çok para ayıran ülkeler belli oldu! Türkiye dünyaya gücünü gösterdi

10- AVUSTRALYA

57.3 MİLYAR DOLAR

74
Savunmaya en çok para ayıran ülkeler belli oldu! Türkiye dünyaya gücünü gösterdi

9- JAPONYA

58 MİLYAR DOLAR

75
Savunmaya en çok para ayıran ülkeler belli oldu! Türkiye dünyaya gücünü gösterdi

8- SUUDİ ARABİSTAN

63.9 MİLYAR DOLAR

76
Savunmaya en çok para ayıran ülkeler belli oldu! Türkiye dünyaya gücünü gösterdi

7- FRANSA

67.2 MİLYAR DOLAR

77
Savunmaya en çok para ayıran ülkeler belli oldu! Türkiye dünyaya gücünü gösterdi

6- BİRLEŞİK KRALLIK

88.5 MİLYAR DOLAR

78
Savunmaya en çok para ayıran ülkeler belli oldu! Türkiye dünyaya gücünü gösterdi

5- HİNDİSTAN

109 MİLYAR DOLAR

79
Savunmaya en çok para ayıran ülkeler belli oldu! Türkiye dünyaya gücünü gösterdi

4- ALMANYA

127.4 MİLYAR DOLAR

80
Savunmaya en çok para ayıran ülkeler belli oldu! Türkiye dünyaya gücünü gösterdi

3- RUSYA

212.6 MİLYAR DOLAR

81
Savunmaya en çok para ayıran ülkeler belli oldu! Türkiye dünyaya gücünü gösterdi

2- ÇİN

303 MİLYAR DOLAR

82
Savunmaya en çok para ayıran ülkeler belli oldu! Türkiye dünyaya gücünü gösterdi

1- ABD

831.5 MİLYAR DOLAR

