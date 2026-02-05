Menü Kapat
Schengen'de ezber bozan hamle: 90 gün kuralı değişiyor

Şubat 05, 2026 12:12
1
Schengen'de ezber bozan hamle: 90 gün kuralı değişiyor

Avrupa Komisyonu, AB ekonomisini canlandırmak ve nitelikli iş gücünü çekmek için Schengen vizesinde köklü bir değişikliğin kapısını araladı. Yeni strateji taslağı, "180 günde 90 gün" sınırını stratejik meslek grupları için fiilen esnetmeyi hedefliyor.

2
Schengen'de ezber bozan hamle: 90 gün kuralı değişiyor

Avrupa Komisyonu'nun yayımladığı yaklaşık 15 sayfalık strateji belgesi, Schengen vizesiyle ilgili uzun süredir dile getirilen bir sorunu masaya yatırıyor. Komisyona göre, özellikle kısa süreli ama sık tekrarlanan iş seyahatlerinde uygulanan katı kurallar, Avrupa’yı küresel rekabette geriye düşürüyor.

3
Schengen'de ezber bozan hamle: 90 gün kuralı değişiyor

Belgede, mevcut vize sisteminin parçalı, yavaş ve yer yer caydırıcı olduğu açıkça ifade ediliyor. Bu durumun da nitelikli profesyonelleri Avrupa yerine başka pazarlara yönlendirdiği vurgulanıyor. Yani mesele sadece vize değil; doğrudan ekonomik dinamizmle ilgili.

4
Schengen’de ezber bozan hamle: 90 gün kuralı değişiyor

90 GÜN KURALI NEDEN TARTIŞMA KONUSU?

Halihazırda AB mevzuatına göre, üçüncü ülke vatandaşları Schengen Bölgesi’nde herhangi bir 180 günlük dönemde en fazla 90 gün kalabiliyor. Bu sürenin aşılması ise uzun süreli vize ya da oturum izni anlamına geliyor.

5
Schengen'de ezber bozan hamle: 90 gün kuralı değişiyor

Ancak Komisyon’a göre bu sistem, geçici, proje bazlı ya da döngüsel çalışanlar için pek de işlevsel değil. Açıkçası, birkaç ayda bir Avrupa’ya gelip giden profesyoneller için hem zaman kaybı oluyor hem de iş süreçlerini yavaşlatıyor. Yeni taslak tam da bu noktaya müdahale etmeyi amaçlıyor.

6
Schengen’de ezber bozan hamle: 90 gün kuralı değişiyor

UZATILMIŞ KALIŞTAN KİMLER YARARLANACAK?

Strateji belgesinde, yerleşik hayata geçmeden AB içinde 90 günden fazla kalması gerekebilecek meslek grupları net biçimde tanımlanmış durumda. Buna göre esnek kısa süreli konaklama modelinin uygulanması planlanan altı grup şöyle sıralanıyor:

  • Turne ve organizasyonlar kapsamında seyahat eden sanatçılar
  • Uluslararası müsabakalara katılan sporcular
  • Sınır ötesi projelerde görev alan uzmanlar
  • AB'nin sanayi ve hizmet sektörlerini destekleyen profesyoneller
  • AB işletmelerine lojistik hizmet sunan tır şoförleri
  • Kısa süreli ancak tekrar eden görevlerde çalışan teknik ve operasyonel iş gücü

