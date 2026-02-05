Schengen’de ezber bozan hamle: 90 gün kuralı değişiyor

Kategoriler
Avrupa Komisyonu, AB ekonomisini canlandırmak ve nitelikli iş gücünü çekmek için Schengen vizesinde köklü bir değişikliğin kapısını araladı. Yeni strateji taslağı, "180 günde 90 gün" sınırını stratejik meslek grupları için fiilen esnetmeyi hedefliyor.
Avrupa Komisyonu'nun yayımladığı yaklaşık 15 sayfalık strateji belgesi, Schengen vizesiyle ilgili uzun süredir dile getirilen bir sorunu masaya yatırıyor. Komisyona göre, özellikle kısa süreli ama sık tekrarlanan iş seyahatlerinde uygulanan katı kurallar, Avrupa’yı küresel rekabette geriye düşürüyor.
Belgede, mevcut vize sisteminin parçalı, yavaş ve yer yer caydırıcı olduğu açıkça ifade ediliyor. Bu durumun da nitelikli profesyonelleri Avrupa yerine başka pazarlara yönlendirdiği vurgulanıyor. Yani mesele sadece vize değil; doğrudan ekonomik dinamizmle ilgili.
Halihazırda AB mevzuatına göre, üçüncü ülke vatandaşları Schengen Bölgesi’nde herhangi bir 180 günlük dönemde en fazla 90 gün kalabiliyor. Bu sürenin aşılması ise uzun süreli vize ya da oturum izni anlamına geliyor.
Ancak Komisyon’a göre bu sistem, geçici, proje bazlı ya da döngüsel çalışanlar için pek de işlevsel değil. Açıkçası, birkaç ayda bir Avrupa’ya gelip giden profesyoneller için hem zaman kaybı oluyor hem de iş süreçlerini yavaşlatıyor. Yeni taslak tam da bu noktaya müdahale etmeyi amaçlıyor.
Strateji belgesinde, yerleşik hayata geçmeden AB içinde 90 günden fazla kalması gerekebilecek meslek grupları net biçimde tanımlanmış durumda. Buna göre esnek kısa süreli konaklama modelinin uygulanması planlanan altı grup şöyle sıralanıyor: