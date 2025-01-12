Schengen'e giren Bulgaristan'da ucuz benzin akını! Arabasını alan sınırı geçiyor

12 Ocak 2025 07:16 - Güncelleme : 12 Ocak 2025 07:21

Bulgaristan'ın Schengen Anlaşması'na katılması sonrası bu ülkeye diğer AB üyeleri için "giriş-çıkış" kolaylığı gelmesi sonrası Yunanlar ucuz benzin için Bulgaristan'a akın etti. Araçlar istasyonlarda uzun kuyruklar oluşturdu.

Romanya​ ve Bulgaristan​'ın Schengen Anlaşması'na katılması ve diğer AB ülkelerinin bu ülkelere serbest giriş kolaylığı kazanması sonrası ilginç bir durum ortaya çıktı. Bulgaristan'daki akaryakıt​ fiyatlarının daha ucuz olması nedeniyle Yunanlar bu ülkeye adeta akın başlattı.

DEPO BAŞI 26 EUROLUK KÂR

Kurşunsuz benzinin Bulgaristan'da litresi 2,5 leva yani 1,28 eurodan, Yunanistan​'da 1,80 eurodan satılıyor. Bu da litre başına 0,52 euro farka işaret ediyor. Bu pratikte, doldurma örneğinde 50 litrelik bir deponun Bulgaristan'da toplam 64 euroya, Yunanistan'da ise 90 euroya gelirken 26 euroluk fark sınıra yakın oturan Yunanların Bulgaristan'a yönlendiriyor.

Özellikle tırlar sınıra yakın bölgelerdeki akaryakıt istasyonlarında büyük kuyruklar oluşturdu.