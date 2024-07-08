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Seçim sonrası Paris sokakları karıştı, aşırı sağ karşıtları ortalığı ateşe verdi

Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı
08 Temmuz 2024 03:31 - Güncelleme : 08 Temmuz 2024 03:53
Seçim sonrası Paris sokakları karıştı, aşırı sağ karşıtları ortalığı ateşe verdi

Fransa'nın başkenti Paris'te, aşırı sağa karşı Paris'te Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan göstericiler, sol ittifakının sandıktan birinci çıkmasını kutladı. Polis, sol ittifakının erken seçimlerde sandıktan birinci çıkmasını kutlayan aşırı sağ karşıtı göstericilere biber gazıyla müdahalede bulundu. Bazı eylemciler, bisiklet gibi eşyaları ateşe verirken, polise havai fişekler ve farklı cisimler fırlattı.

Fransa'nın başkenti Paris'te, polis, sol ittifakının erken seçimlerde sandıktan birinci çıkmasını kutlayan aşırı sağ karşıtı göstericilere biber gazıyla müdahalede bulundu.

Ülkede, erken genel seçimlerin kesinleşmeyen sonuçlarına göre, Yeni Halk Cephesi, Ulusal Mecliste en fazla sandalye sayısına ulaşan ittifak oldu.

Aşırı sağa karşı Paris'te Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan göstericiler, sol ittifakının sandıktan birinci çıkmasını kutladı.

Seçim sonrası Paris sokakları karıştı, aşırı sağ karşıtları ortalığı ateşe verdi - 1. Resim

Ellerinde Fransa ve Filistin bayrakları, "Paris'ten Gazze'ye Aşırı Sağ Geçemeyecek", "Mahallelerimizde Faşistlere Yer Yok" ve "Devrim" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) ve faşizm karşıtı sloganlar attı.

Seçim sonrası Paris sokakları karıştı, aşırı sağ karşıtları ortalığı ateşe verdi - 2. Resim

POLİS VE EYLEMCİLER ARASINDA GERGİNLİK

İlk başta şenlik havasında geçen gösteride, ilerleyen saatlerde polis ve eylemciler arasında gerginlik arttı. Bazı eylemciler, bisiklet gibi eşyaları ateşe verirken, polise havai fişekler ve farklı cisimler fırlattı.

Seçim sonrası Paris sokakları karıştı, aşırı sağ karşıtları ortalığı ateşe verdi - 3. Resim

Polis, göstericileri dağıtmak için peşlerinden koştu ve biber gazıyla müdahale etti. İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek, sokak ortasından yanan bisikletleri söndürdü.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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