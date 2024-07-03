Seçime 4 ay kala ABD'de dikkat çeken iddia: Biden yarıştan çekilmeyi düşünüyor
ABD Başkanı Joe Biden'ın geçtiğimiz hafta Donald Trump'la katıldığı canlı yayında yaşı ve performansıyla gündeme gelirken yarıştan çekileceği ise önemli kaynaklar tarafından dillendirilmeye başlandı. New York Times'ın iddiasına göre Biden, eleştirilerin ardından seçimden çekilmeyi değerlendirmeye başladı. Reuters ise Biden'ın yerine ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in aday gösterilme ihtimali olduğunu aktardı.
ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times’ın iddiasına göre, Biden bir yakınına adaylıktan çekileceğini aktardı. Adı bilinmeyen kaynağın aktardığına göre, Demokrat Partili Biden, Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump’la çıktığı canlı yayın tartışmasında kamuoyununda oluşan 'pasif lider' görünümü ile başkanlık için uygun olduğuna ikna edememekten endişeleniyor.
Kaynağa göre Biden, benzer durumun devam etmesi halinde adaylığının sorunlu bir hale geleceğinin farkında. Beyaz Saray Sözcüsü Andrew Bates ise bu iddianın "kesinlikle yanlış" olduğunu söyledi.
İDDİA: YENİ ADAY KAMALA HARRİS
İngiltere merkezli Reuters'ta yer alan bilgiye göre ise, Biden'ın adaylıktan çekilme ihtimaline karşın Trump'ın karşısındaki yeni başkan adayı, mevcut ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris olabilir.
CANLI YAYIN PERFORMANSI ELEŞTİRİLMİŞTİ
ABD'de, 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için yarışan Demokrat Partili Biden ile Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump, 27 Haziran gecesi CNN'deki ilk canlı yayın tartışmasında kozlarını paylaşmıştı.
Buradaki yayında Biden'nın rakibi karşısında ağır kaldığı, yaşlılık sebebitle dinç bir performans gösteremediği dillendirilmişti.