Seçimi kaybedince yanında götürdükleri ağızları açık bıraktı! Yeni üye umumi tuvalet kullanmak zorunda

05 Ocak 2025 09:34 - Güncelleme : 05 Ocak 2025 09:56

Brezilya'da Sao Paulo meclis üyeliğinde görevi sona eren Janaina Lima, seçimi kaybetmesinin ardından yaptığıyla ağızları bıraktı. Lima, meclisi terk ederken yanına aldıklarıyla 'Yok artık!' dedirtti. Eleştirilerin ardı arkası kesilmeyince sosyal medyada açıklama yaptı.

Brezilya​ akılalmaz bir olay yaşandı. Sao Paulo meclis üyesi Janaina Lima'nın görevi sona erdi. Lima, seçimi kaybedince meclisteki ofisini terk ederken eşyalarını bir kutuya koymanın yanı sıra bir tuvalet​ ve iki lavaboyu da yanında götürdü. Lima'nın bu anları kayda alındı ve kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

Lima'nın bu hamlesi üzerine eleştiriler peş peşe geldi, sosyal medyadan açıklamada bulundu. BBC'nin haberine göre Lima, banyo yenileme çalışmalarında kendi cebinden para harcadığını bu yüzden tuvalet ve lavaboların belediye meclisine ait olmadığını söyledi. Lima'nın açıklamasına göre o dönemde hukuk birimi, kendisine kişisel olarak yerleştirdiği her şeyin ofisten çıkarılması gerektiğini söylemiş, o da bu tavsiyeyi dinlemişti.

CAM BÖLME VE IŞIKLANDIRMAYI HALEFİNE BIRAKTI

Brezilya'nın G1 internet sitesine konuşan Lima, binadaki su tesisatının "hassas" olduğunu söyledi, yine kendisinin satın almış olduğu cam bölme ve ışıklandırmanın halefinin kullanımı için ofisinde kalacağını belirtti.

Lima'nın Yeni Parti'den belediye meclis üyeliği görevi 1 Ocak itibarıyla sona erdi. Söz konusu görevi, 2024 yılında yapılan seçim sonuçları uyarınca, Brezilya İşçi Partisi'nden Adrilles Jorge devralacak.

HALEFİSİ UMUMİ TUVALETE KALDI

Jorge, pazartesi günü resmen göreve başladıktan sonra G1'e yaptığı açıklamada, söz konusu durum çözülünceye kadar 'umumî bir tuvaleti kullanacağını' söylemişti.

Jorge, "Ofisi ziyaret ettim ve mimarinin çok güzel olduğunu düşündüm. Ama her şeyi çıkarıp götürmüş. Tuvaleti ve lavaboyu dahi götürmüşler. Bunu söylememişti. Bu, onun söyleyeceğine benim soracağım bir şeydi" ifadelerini kullanmıştı.

Belediye Meclisi Başkanı Ricardo Teixeira da 'uygun önlemlerin' alınacağı açıklamasında bulundu.