Seçimlerin ardından ülke karıştı! Cezaevinde isyan çıktı: 1500'den fazla mahkum kaçtı, ölenler oldu

26 Aralık 2024 11:16 - Güncelleme : 26 Aralık 2024 11:45

Mozambik'te seçimin ardından sokaklar karıştı. Protestolar, cezaevine sıçradı. İsyan çıkan cezaevinden 1534 mahkum kaçtı, çıkan çatışmalarda 33 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi ise yaralandı.

Cezaevi isyanı kanlı bitti! Ölü ve yaralılar var

Cezaevi isyanı kanlı bitti! Ölü ve yaralılar var

Güneydoğu Afrika ülkesi Mozambik​'te Kurtuluş Cephesi'nin (FRELIMO) adayı Daniel Chapo'nun kazandığı tartışmalı devlet başkanlığı seçimi, protestolara neden oldu. Halk sokağa indi. Başkent Maputo'daki protestolar cezaevine sıçradı.

Polis Amiri Bernardino Rafael yaptığı açıklamada, isyanı cezaevi dışındaki hükümet karşıtı protestoların tetiklediğini belirtti. Rafael, bin 534 mahkumun kaçtığını, cezaevi dışında muhafızlarla çıkan çatışmalarda 33 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin de yaralandığını ifade etti. Rafael daha sonra 150 mahkumun yakalandığını aktardı.

İki cezaevinde daha firar girişimleri olduğunu söyleyen Rafel, "Mozambikliler ve güvenlik güçleri olarak endişeliyiz. Önümüzdeki 48 saat içinde suç oranında artış bekliyoruz" dedi.

Mahkumların gardiyanları etkisiz hale getirerek AK-47 tüfeklerine el koyduğu ve cezaevinden kaçmayı başardığı öğrenildi.

SEÇİMLERE HİLE KARIŞTI İDDİASI

Mozambik'te 9 Ekim'de düzenlenen devlet başkanlığı seçimini, iktidardaki Daniel Chapo kazanmıştı. Oyların yüzde 65'ini alan Chapo birinci olmuş, rakibi Mondlane ise oyların yüzde 24'ünü almıştı. Seçimlerin düzenlenmesinden bu yana Mondlane'nın destekçileri, hile karıştığı iddiasıyla seçim sonuçlarını protesto​ ediyor.

Pazartesi ve salı günleri çıkan şiddet olaylarında 21 kişi hayatını kaybederken, 21 Ekim'den bu yana ölenlerin sayısı 151'e yükselmişti.

THY SEFERLERİNİ DURDURDU

Türk Hava Yolları (THY), Mozambik'te yaşanan politik huzursuzluk nedeniyle bugünkü Johannesburg-Maputo ve Maputo-Johannesburg ara bacak seferlerinin durdurulduğunu açıkladı.