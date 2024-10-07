Seksen yıl sonra göz dolduran keşif: Pasifik'in Hayaleti bulundu

07 Ekim 2024 13:00 - Güncelleme : 07 Ekim 2024 13:19

İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma ABD Donanması muhribinin enkazı 80 yıl sonra bulundu. 'Pasifik'in Hayalet Gemisi' Kaliforniya açıklarında ortaya çıktı. 2. Dünya Savaşı sırasında hem ABD hem de Japonya için savaşan gemi, savaşın ardından kasıtlı olarak batırıldı. Onlarca yılın ardından ise gemiye, 'büyük oranda tek parça' olarak ulaşıldı.

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'Pasifik'in Hayalet Gemisi' isimli, 2. Dünya Savaşı'ndan kalma ABD Donanması​ muhribinin enkazı bulundu. 80 yıl sonra ABD Donanması Tarih ve Miras Komutanlığı müjdeli haberi verdi. Kaliforniya açıklarında, su yüzeyinin yaklaşık 1070 metre altında bulunan gemi, vakti zamanında hem ABD hem de Japonya için savaşmıştı.

MÜTTEFİKLER ADINI 'PASİFİK'İN HAYALETİ' KOYDU

Birinci Dünya Savaşı'nın ardından inşası biten gemi, 2. Dünya Savaşı'nda büyük rol oynadı. Gemi 1941 yılında Manila'da konuşlanmıştı. Bir yıl sonra hasar almış, beklenmedik bir kaza sonucu mürettebatı tarafından terk edilmişti.

Japon İmparatorluk Deniz Kuvvetleri tarafından ele geçirilen muhrip, burada görev almaya başlamıştı. Müttefikler ise sıklıkla ABD Donanma gemisini gördüklerini bildiriyorlardı. Geminin adı bu yüzden 'Pasifik'in Hayalet Gemisi' olarak adlandırıldı.

GEMİ KASITLI OLARAK BATIRILDI

Savaşın ardından Japonya'nın Kure bölgesinde su üzerinde bulunan gemi ABD Donanması tarafından yeniden kullanılmaya başlandı. Fakat bir deniz tatbikatında USS Stewart, San Francisco yakınlarında 24 Mayıs 1946'da kasıtlı bir şekilde batırıldı.

80 YIL SONRA BULUNDU

Geçtiğimiz ağustos ayında ise gemi bulundu. Deniz tabanı, sonar teknolojisiyle 24 saat boyunca tarandı ve tabanda neredeyse dik duran, "şık ve heybetli" gemi gövdesiyle "büyük oranda tek parça olan" enkaza ulaşıldı.

Kuruluşlar, açıklamalarında "Bu kadar eski bir geminin bu seviyede korunmuş olması olağanüstü ve bu muhtemelen ABD Donanması'nın '4 bacalı' muhriplerinin en iyi korunmuş örneklerinden biri" dedi.