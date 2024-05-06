Tgrt Haber
Haberler>Dünya>Sel felaketi 8 kişiyi, yıldırım yağmuru 7 kişiyi öldürdü!

Sel felaketi 8 kişiyi, yıldırım yağmuru 7 kişiyi öldürdü!

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
06 May 2024 16:12 - Güncelleme : 06 May 2024 16:12

Afganistan'da şiddetli yağışlar felakete neden oldu. Selde 8 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yıldırım düşmesi sonucu öldü. 

Afganistan'ın Ghor vilayeti ile Herat şehrinde etkili olan yağışlar nedeniyle 8 kişi hayatını kaybetti. Ulusal Afet Yönetim Otoritesi (ANDMA) tarafından yapılan açıklamada, sel nedeniyle bin 142 hektarlık tarım arazisinin sular altında kaldığı ve 11 bin 450 büyükbaş hayvanın telef olduğu aktarıldı.

Sel felaketi 8 kişiyi, yıldırım yağmuru 7 kişi öldürdü! - 1. Resim

ANDMA, 189 konutun tamamen veya kısmen yıkıldığını, selden etkilenen bölgelerdeki çalışmaların eş zamanlı olarak devam ettiğini bildirdi.

YÜZLERCE İNSAN YERİNDEN OLDU

Herat’taki bölge sakinleri ise, 30’a yakın evin tamamen yıkıldığını, aynı aileden 4 kişinin öldüğünü” belirtti. Ghor’a bağlı Chahar Sada ve Marghab bölgeleri arasındaki yol ulaşıma kapandı, 500 aile yerinden edildi.

Sel felaketi 8 kişiyi, yıldırım yağmuru 7 kişi öldürdü! - 2. Resim

Afganistan Göç ve Mülteciler Bakanlığı, yerinden edilen ailelerin dağlarda açık havada yaşadığını ve acilen yardıma ihtiyaç duyduklarını bildirdi. Bakanlık, can kaybının artabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Sel felaketi 8 kişiyi, yıldırım yağmuru 7 kişi öldürdü! - 3. Resim

YILDIRIM 7 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ, 10 KİŞİYİ YARALADI

Uruzgan vilayetinde ise yıldırım düşmesi sonucu 7 kişi yaşamını yitirirken, 10 kişi yaralandı. Farah vilayetinde de önemli maddi hasarlar meydana geldiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...