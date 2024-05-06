Sel felaketi 8 kişiyi, yıldırım yağmuru 7 kişiyi öldürdü!

06 May 2024 16:12 - Güncelleme : 06 May 2024 16:12

Herkes çığlık çığlığa kaldı: Anne ve kızı sel sularına kapıldı

Herkes çığlık çığlığa kaldı: Anne ve kızı sel sularına kapıldı

Afganistan'ın Ghor vilayeti ile Herat şehrinde etkili olan yağışlar nedeniyle 8 kişi hayatını kaybetti. Ulusal Afet Yönetim Otoritesi (ANDMA) tarafından yapılan açıklamada, sel nedeniyle bin 142 hektarlık tarım arazisinin sular altında kaldığı ve 11 bin 450 büyükbaş hayvanın telef olduğu aktarıldı.

ANDMA, 189 konutun tamamen veya kısmen yıkıldığını, selden etkilenen bölgelerdeki çalışmaların eş zamanlı olarak devam ettiğini bildirdi.

YÜZLERCE İNSAN YERİNDEN OLDU

Herat’taki bölge sakinleri ise, 30’a yakın evin tamamen yıkıldığını, aynı aileden 4 kişinin öldüğünü” belirtti. Ghor’a bağlı Chahar Sada ve Marghab bölgeleri arasındaki yol ulaşıma kapandı, 500 aile yerinden edildi.

Afganistan Göç ve Mülteciler Bakanlığı, yerinden edilen ailelerin dağlarda açık havada yaşadığını ve acilen yardıma ihtiyaç duyduklarını bildirdi. Bakanlık, can kaybının artabileceği konusunda uyarıda bulundu.

YILDIRIM 7 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ, 10 KİŞİYİ YARALADI

Uruzgan vilayetinde ise yıldırım düşmesi sonucu 7 kişi yaşamını yitirirken, 10 kişi yaralandı. Farah vilayetinde de önemli maddi hasarlar meydana geldiği bildirildi.