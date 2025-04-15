Sel felaketinde onlarca ev suya gömüldü biri hariç! Güvenli bir ada gibi

ABD'nin Tennessee eyaletinde Mississippi ve Obion nehirlerinin taşmasıyla beraber tüm evler sular altında kalırken sadece bir ev selden hiç etkilenmedi. 21 kişinin hayatını kaybettiği felakette Humphrey ailesinin evinin nasıl hiç zarar görmediği adeta bir sır haline geldi.

ABD'nin Tennessee eyaletinde şiddetli yağışlar nedeniyle Mississippi ve Obion nehirleri taştı. Sel felaketinde 21 kişi hayatını kaybetti, 100'den fazla kişi mahsur kaldı, evler ise suya gömüldü. Sadece bir eve hiçbir zarar gelmedi. Humphrey ailesine ait olduğu belirtilen ev sel felaketine adeta meydan okudu.

EVİN SAĞLAMLIĞI ADETA BİR SIR

Doğal afetin ortasında güvenli bir ada gibi ayakta kalan evin tam olarak ne zaman ve nasıl inşa edildiği ise bilinmiyor. Bölge sakinleri, Humphrey ailesinin senelerdir evin yapısını iyileştirmek için çalıştığını söylüyor.

''EVİ KORUMA KONUSUNDA ŞAKALARI YOK''

Bölgenin havadan çekilen görüntülerinde de evin bulunduğu alanın bir ada gibi kalakalması sosyal medya kullanıcılarının da dikkatinden kaçmadı. Bölge sakinlerinden bir kişi, daha önce yaşanan bir sel felaketinde de eve hiçbir şey olmadığını belirtti. Bir başka kişi ise "Tucker ve Justin kardeşler, anneleri Amy'nin evini koruma konusunda şaka yapmıyorlar." yorumunda bulundu.

Öte yandan selden etkilenen aileler bölgeyi terk etmek zorunda kaldı. Mahsur kalanlar ise teknelerle kurtarıldı.