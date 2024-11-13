Sel ve heyelan Peru'da 30 evi yıktı, yüzlerce aile evsiz kaldı!

13 Kasım 2024 10:26 - Güncelleme : 13 Kasım 2024 10:33

Peru'nun batısında bulunan Huanuco şehrinde şiddetli yağışlar sel ve heyelana neden oldu. 30 ev yıkıldı, 300 aile evsiz kaldı, araçlar sel sularıyla beraber sürüklendi.

Peru'nun Huanuco şehrinde pazartesi günü etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle sel ve heyelan meydana geldi. Şehir adeta altüst oldu. Sokaklar ve caddeler sular altında kaldı.

Araçlar sel sularına kapılarak sürüklendi. Sel ve toprak kaymaları 30 evi yıktı, bu olaydan 300 aile etkilendi.

PERU'DA ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

Peru hükümeti, şiddetli yağışların yol açtığı yıkım nedeniyle acil durum ilan etti.

İş makineleri ile temizlik çalışmalarının başlatıldığı sel bölgesinde, enkaz kaldırma çalışmaları ve ailelere yardım ulaştırılması için ordu görevlendirildi.

Ülkede yaşanan felakette can kaybı bildirilmedi.