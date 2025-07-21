Şelaleye kapılan arkadaş grubundan acı haber: 2 kişi hala bulunamadı

ABD'nin Oregon eyaletindeki Dillon Şelalesi'nden aşağı sürüklenen 6 kişilik gruptan bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise kayıp. Civardakilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, şelaleye kapılan 3 kişiyi kurtardı.

Bir kişinin cansız bedenine ulaşan ekipler, kayıp iki kişiyi bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Grubun şelaleye nasıl sürüklendiği ve kimlik bilgileri henüz bilinmiyor.

Öte yandan Oregon'un merkezindeki Dillon Şelalesi, Portland'ın yaklaşık 277 km güneydoğusunda yer alıyor. Bölgede turizmi teşvik eden Visit Central Oregon'a göre , şelalenin 4,5 metrelik bir düşüşü var ve su Deschutes Nehri'ne ulaştığında akıntıya dönüşüyor .