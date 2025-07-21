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 | Berrak Arıcan

Şelaleye kapılan arkadaş grubundan acı haber: 2 kişi hala bulunamadı

Amerika Birleşik Devletleri'nin Oregon eyaletindeki Diloon Şelalesi'nde 6 kişilik arkadaş grubu felaketi yaşadı. Şelaleye kapılan gruptan 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ise bulunamadı.

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Şelaleye kapılan arkadaş grubundan acı haber: 2 kişi hala bulunamadı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
21.07.2025
saat ikonu 11:10
|
GÜNCELLEME:
21.07.2025
saat ikonu 11:10

ABD'nin eyaletindeki Dillon Şelalesi'nden aşağı sürüklenen 6 kişilik gruptan bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise . Civardakilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, şelaleye kapılan 3 kişiyi kurtardı.

Bir kişinin cansız bedenine ulaşan ekipler, kayıp iki kişiyi bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Şelaleye kapılan arkadaş grubundan acı haber: 2 kişi hala bulunamadı

Grubun şelaleye nasıl sürüklendiği ve kimlik bilgileri henüz bilinmiyor.

Öte yandan Oregon'un merkezindeki Dillon Şelalesi, Portland'ın yaklaşık 277 km güneydoğusunda yer alıyor. Bölgede turizmi teşvik eden Visit Central Oregon'a göre , şelalenin 4,5 metrelik bir düşüşü var ve su Deschutes Nehri'ne ulaştığında akıntıya dönüşüyor .

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ETİKETLER
#kurtarma
#kayıp
#oregon
#Trajedi
#Dillon Şelalesi
#Su Akıntısı
#Dünya
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