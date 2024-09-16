Seli fırsat bilen mahkumlar firar etti: Sadece 7 tanesi yakalanabildi

16 Eylül 2024 17:08 - Güncelleme : 16 Eylül 2024 17:24

Nijerya'nın kuzeydoğusunda bulunan Maiduguri şehrinde şiddetli yağmur sele neden oldu. Selde cezaevinin duvarları zarar görünce 270'den fazla mahkum firar etti.

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Nijerya​'nın Maiduguri şehrinde şiddetli yağışların neden olduğu sel​, cezaevi​ binasına büyük zarar verdi. Selden zarar gören bir hapishaneden çok sayıda mahkum kaçtı.

Nijerya Ceza İnfaz Kurumu sözcüsü Umar Abubakar, yaptığı açıklamada, mahkumların cezaevinin duvarlarının hasar görmesinin ardından daha güvenli bir yere tahliyeleri sırasında kaçtığını bildirdi.

SADECE 7 MAHKUM YAKALANDI

Güvenlik birimlerinin şu ana kadar kaçan 7 mahkumu yakaladığını aktaran Abubakar, diğer mahkumların yakalanması için güvenlik birimleriyle birlikte çalıştıklarını söyledi.

TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELERİ DE KAÇTI

Borno Valisi Babagana Zulum, daha önce yaptığı açıklamada, mahkumlar arasında terör örgütü Boko Haram​'ın bazı üyelerinin de bulunduğunu söylemişti. Yetkililer, kaçan mahkumların kaçının terör bağlantılı olduğunun henüz bilinmediği söyledi.