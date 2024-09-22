Şempanze anneyi ısırıp bebeği çalıp kaçtı! Dehşet aramalarda gün yüzüne çıktı

22 Eylül 2024 09:08 - Güncelleme : 22 Eylül 2024 09:22

Gine'nin Nimba Dağları Doğa Sit alanı yakınlarında bir şempanze, Seny Zogba isimli anneyi ısırıp, bebeğini çaldı. Bebekle beraber ormana doğru kaçan şempanzenin ardından yapılan aramada dehşet gün yüzüne çıktı.

Batı Afrika ülkesi Gine'de şempanze dehşeti yaşandı. Nimba Dğları Doğa Sit alanı yakınlarında tarlada çalışan Seny Zogba isimli kadına arkadan yaklaşan şempanze kadını ısırdı, bebeğini alıp kaçtı. Zogba, şempanzenin ormana doğru kaçtığını söyledi. Yapılan aramalarda parçalanmış bir bebek cesedi bulundu.

ŞEMPANZE ARAŞTIRMA TESİSİNE SALDIRI​

Şempanze dehşeti duyan halk, öfkeden deliye döndü. Bölgedeki şempanze araştırma tesisini hedef alan halk saldırıya geçti. Bina yağmalandı. İçinde bulunan dronlar, bilgisayarlar, belgeler, ekipmanlar tahrip edilip, ateşe verildi.

YİYECEK AZALDIKÇA SALDIRI OLASILIĞI ARTIYOR

Yetkililer, bölgede azalan yiyecekler nedeniyle hayvanların koruma alanını terk etmeye başladığını, bu yüzden saldırı olasılığının arttığını bildirdi.

Gine’de şempanzelere saygı duyulması ve geleneksel olarak yiyecek şeklinde hediyeler verilmesi, bazılarının koruma alanından çıkıp yerleşim birimlerine girmesine neden oluyor.

9 AYDA 6 ŞEMPANZE SALDIRISI

Bölgede yılın başından bu yana insanlara yönelik altı şempanze saldırısı gerçekleşti. Ayrıca bebeğin ölü bulunduğu Nimba Dağları Sit Alanı'ndaki Bossou ormanında yedi tane şempanze bulunuyor.

HALK ENDİŞE İÇİNDE

Nimba Dağları aynı zamanda Gine'nin en büyük demir cevheri rezervlerinden birine ev sahipliği yapıyor. Bu da çevreciler arasında madenciliğin şempanzeler üzerindeki etkisi konusunda endişelere yol açıyor.