Senelerce evde tutuldu! Dünyanın en şişman orangutanı birçok sağlıksız alışkanlık geliştirdi

10 Eylül 2024 09:32 - Güncelleme : 10 Eylül 2024 10:16

Dünyanın en şişman orangutanı olarak kayıtlara geçen Oshine, senelerce Güney Afrika'da özel bir evde tutuldu. 'Yasadışı evcil hayvan' olarak sürdürdüğü 13 yıl boyunca bir sürü sağlıksız alışkanlık kazanan Oshine, obez oldu. İngiltere'ye nakledildiğinde ise hayatı değişti.

Bir aileyi yok eden dünyanın en yaşlı timsahı görüntülendi: Ağırlığı 700 kilodan fazla, boyu metrelerce uzunlukta

Bir aileyi yok eden dünyanın en yaşlı timsahı görüntülendi: Ağırlığı 700 kilodan fazla, boyu metrelerce uzunlukta

Oshine, 'yasadışı evcil hayvan' olarak 13 yıl boyunca Güney Afrika'da bir evde tutuldu. Esir hayatında birçok sağlıksız alışkanlık geliştiren Oshine, tırmanma ve yiyecek arama gibi vahşi doğada kazanması gereken temel becerilerden eksik kaldı. Sürekli olarak tatlı ve şekerlemelerle beslenen orangutan, doğal ağırlığının iki katından fazla olarak 100 kiloya ulaştı.

ORANGUTANA DİYET VE EGZERSİZ

Dünyanın en şişman orangutanı olarak kayıtlara geçen Oshine, seneler sonra İngiltere'nin Dorset şehrindeki Maymun Kurtarma Merkezi'ne nakledildikten sonra ise hayatı değişti.

Şimdilerde 27 yaşında olan Oshine, 11 ayda 20 kilo verdi. Merkezde kilo vermesi ve doğadaki bir orangutan gibi davranması için eğitim gördü.

Sıkı bir diyet yaptırılan orangutan egzersiz yaptırılarak saha sağlıklı bir yaşam sürüyor.

AŞIRI DERECEDE OBEZDİ

Yetkililer, "Kurtarma merkezine ulaştığında aşırı derecede obezdi ve kalp hastalığı, kan pıhtısı, yüksek tansiyon ve diyabet geliştirme riski taşıyordu" diye konuştu.