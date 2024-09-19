Senelerce nefes almakta zorlandı! Bir hapşırığıyla 26 sene burnunda taşıdığı nesneyi görünce şoke oldu

19 Eylül 2024 10:53 - Güncelleme : 19 Eylül 2024 11:15

ABD'nin Arizona eyaletinde yaşayan Andi Norton, 26 yıl boyunca nefes alma problemi yaşadı. Fakat nedeninin üzerine pek de düşmedi. Duştayken hapşırmasıyla burnundan çıkan oyuncak parçası ise her şeyi hatırlamasını ve rahat nefes almasını sağladı.

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Şimdilerde 32 yaşında olan, ABD'nin Arizona​ eyaletinde yaşayan Andi Norton, 26 yıl boyunca sinüs ve nefes alma sorunları yaşadı. Bu nedenle bir doktora gitmeyi tercih etmeyen Norton'un sorunu ise duşta hapşırmasıyla son buldu. Norton, hapşırdığında burnundan bir parça çıktı. Yere düşen nesneye bakan Norton, bir lego parçasını fark etti.

5 YAŞINDAN BERİ BURNUNDAYDI

Andi Norton, burnundan çıkan nesneyle adeta geçmişe gitti. 1998 yılındaki bir anısının aklına geldiğini söyleyen Norton, ''Birdenbire, yetişkin hayatımda tamamen unuttuğum bir şeyin anısı aklıma geldi'' diyerek o anları ifade etti. Norton, legoyla oynadığı sırada burnuna bir parçayı soktuğunu hatırladı.

ANNESİNİN GÖZÜNDEN KAÇTI, 26 SENE TAŞIDI

Burnuna LEGO parçası sokmasıyla ilgili Norton, "90'larda çocuklar böyle şeyler yapardı" dedi. Hatta bunu küçükken birçok kez yaptığını, annesinin defalarca cımbızla burnundan küçük parçaları çıkardığını söyledi. Fakat bir parça annesinin de gözünden kaçmıştı ve Norton senelerce bu nesneyi burnunda taşıdı.

NEFES ALMA SORUNUNU ALERJİ ZANNEDİYORDU

Kedi, köpek, çimen, toz alerjisi olan Norton, yaşadığı nefes alma sorununun bu yüzden olduğunu düşündü.

"Hayatım boyunca sinüs hassasiyetim, alerjilerim ve tıkanıklık sorunlarım oldu" diyen Norton, burnundan çıkan parçayı "hatıra" olarak saklamayı düşündüğünü söyledi.