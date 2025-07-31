Şengen bölgesinde yeni sistem! 12 Ekim'de başlıyor

Avrupa Birliği sınır güvenliği ve geçiş süreçlerinde yeni aşamaya geçiyor. AB Komisyonu Şengen bölgesine giriş ve çıkışları dijital olarak kaydedecek. Elektronik Giriş-Çıkış Sistemi (EES)'nin 12 Ekim 2025 itibarıyla kademeli devreye girmesi bekleniyor.

Açıklamada, EES'nin sınır yetkilileri, ulaştırma sektörü ve yolcuların yeni prosedürlere uyum sağlaması için kademeli uygulanacağı kaydedilerek "EES'nin ekimde devreye girmesiyle AB, daha güvenli ve verimli bir sınır yönetim sistemi oluşturma hedefine ulaşma yolunda önemli bir adım atmaktadır." ifadesi kullanıldı.

AB VATANDAŞI OLMAYAN KİŞİLERİN KAYDI TUTULACAK

EES ile AB üyesi bir ülkede, kısa süreli kalışlar için seyahat eden AB vatandaşı olmayan kişilerin giriş ve çıkışları, pasaport bilgileri, parmak izleri ve yüz görüntüleri dijital olarak kaydedilecek.

Yeni sistemle Şengen bölgesine düzensiz girişlerin kontrol edilmesi ve bunlarla mücadele edilmesi amaçlanıyor.

Normalde 10 Kasım 2024 itibarıyla yürürlüğe girmesi planlanan yeni sistem, birçok kez üye ülkelerin altyapılarının henüz hazır olmaması gerekçesiyle ertelenmişti.