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 | Banu İriç

Şengen bölgesinde yeni sistem! 12 Ekim'de başlıyor

Şengen bölgesine seyahat edenlerin giriş ve çıkışları için dijital sistem dönemi başlıyor. Elektronik Giriş-Çıkış Sistemi için tarih belli oldu.

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Şengen bölgesinde yeni sistem! 12 Ekim'de başlıyor
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
31.07.2025
saat ikonu 00:01
|
GÜNCELLEME:
31.07.2025
saat ikonu 00:01

Avrupa Birliği ve geçiş süreçlerinde yeni aşamaya geçiyor. Komisyonu Şengen bölgesine giriş ve çıkışları dijital olarak kaydedecek. Elektronik Giriş-Çıkış Sistemi (EES)'nin 12 Ekim 2025 itibarıyla kademeli devreye girmesi bekleniyor.

Açıklamada, EES'nin sınır yetkilileri, ulaştırma sektörü ve yolcuların yeni prosedürlere uyum sağlaması için kademeli uygulanacağı kaydedilerek "EES'nin ekimde devreye girmesiyle AB, daha güvenli ve verimli bir sınır yönetim sistemi oluşturma hedefine ulaşma yolunda önemli bir adım atmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Şengen bölgesinde yeni sistem! 12 Ekim'de başlıyor

AB VATANDAŞI OLMAYAN KİŞİLERİN KAYDI TUTULACAK

EES ile AB üyesi bir ülkede, kısa süreli kalışlar için seyahat eden AB vatandaşı olmayan kişilerin giriş ve çıkışları, bilgileri, parmak izleri ve yüz görüntüleri dijital olarak kaydedilecek.

Yeni sistemle Şengen bölgesine düzensiz girişlerin kontrol edilmesi ve bunlarla mücadele edilmesi amaçlanıyor.

Normalde 10 Kasım 2024 itibarıyla yürürlüğe girmesi planlanan yeni sistem, birçok kez üye ülkelerin altyapılarının henüz hazır olmaması gerekçesiyle ertelenmişti.

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ETİKETLER
#ab
#sınır güvenliği
#pasaport
#Şengen Bölgesi
#Ees
#Elektronik Giriş Çıkış Sistemi
#Dijital Kayıt
#Dünya
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