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Serbest solo tırmanış yapan genç kayıplara karıştı! Arkasında bıraktığı ürkütücü notlar ortaya çıktı

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Tgrthaber.com / Çeviri
13 Ekim 2024 11:57 - Güncelleme : 13 Ekim 2024 12:22
Serbest solo tırmanış yapan genç kayıplara karıştı! Arkasında bıraktığı ürkütücü notlar ortaya çıktı

Austin King, Yellowstone Milli Parkı'nda kayıplara karıştı. 27 yaşındaki gencin, kişisel eşyalarına ulaşıldığında ise ürkütücü notlar gün yüzüne çıktı. 

14 Eylül günü, 27 yaşındaki Austin King, Yellowstone Milli Parkı'nın en yüksek noktası Eagle Peak'in zirvesine doğru yola çıktı. 7 günlük tek başına gerçekleştireceği maceradan geri dönmeyen King, 17 Eylül'de ailesiyle iletişim kurdu ve sıkıntılı hava koşullarından bahsetti. 20 Eylül'de ise 7 günlük macerasından dönmesi gereken genç dönmedi. Ekipler Austin King'i aramaya başladı. 

Serbest solo tırmanış yapan genç kayıplara karıştı! Arkasında bıraktığı ürkütücü notlar ortaya çıktı - 1. Resim

KAYIT DEFTERİNE YAZDIKLARI ORTAYA ÇIKTI

Ekipler arama çalışmalarına başladıktan 1 gün sonra Austin King'in Howell Creek bölgesinde kampını ve kişisel eşyalarını buldu. King'in babası, oğlunun kayıt defterine aldığı bazı notları paylaştı. Notların bir tanesinde "Parmaklarımı hissedemiyorum ve gözlüklerim dağların acımasız havasından dolayı buğulandı" yazıyordu. 

Serbest solo tırmanış yapan genç kayıplara karıştı! Arkasında bıraktığı ürkütücü notlar ortaya çıktı - 2. Resim

Titrek el yazısıyla bir başka notta ise "Yağmura, sulu kara, doluya ve hayatımda hissettiğim en şiddetli rüzgara dayandım." ifadeleri vardı. Zorlu hava şartları nedeniyle zor zamanlar yaşayan King, yoğun sis yüzünden Eagle Peak'in büyük bir bölümünü gün boyu göremediğini de kaleme almıştı. 

Serbest solo tırmanış yapan genç kayıplara karıştı! Arkasında bıraktığı ürkütücü notlar ortaya çıktı - 3. Resim

'DOĞRU YOLDA OLMADIĞINI' YAZDI

Ayrıca serbest solo tırmanış yaptığını, yani ip veya diğer ekipmanların yardımı olmadan dağa tırmandığını, bağlantı noktası olan bir tepeden zirveye ulaşmak için "çok fazla uçurum" aştığını ve bunun "doğru yol olmadığını" yazmıştı.

Serbest solo tırmanış yapan genç kayıplara karıştı! Arkasında bıraktığı ürkütücü notlar ortaya çıktı - 4. Resim

Kayıp Austin King, kayıt defterine aldığı son notlarda ise "Bugünü hayatımın geri kalanında asla unutamam.", ''Hayat güzel, dışarı çık ve yaşa.'' diye not almıştı. 

Genci arama çalışmaları ise devam ediyor. 

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Kaynak: Tgrthaber.com / Çeviri

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Arif13 Ekim 2024 12:30

Bu olay çok üzücü, umarım iyice araştırılır ve Austin King en kısa sürede bulunur

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