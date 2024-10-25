Sergei Lavrov kameralara kötü yakalandı! Önce ayağına bastılar, sonra burnunu karıştırdı

25 Ekim 2024 13:50 - Güncelleme : 25 Ekim 2024 14:19

Kazan'daki BRICS zirvesi sırasında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov için beklenmedik bir olay kameralara yansıdı.

Rusya​'nın Kazan​ kentindeki BRICS zirvesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin​ konuşurken Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov'un arkadaki görüntüleri sosyal medyada gündeme oturdu.

DANIŞMANI GÜLÜMSETTİ

Diğer yetkililerle birlikte arkada otururken , gizemli bir adam aniden yanından geçti ve 74 yaşındaki üst düzey Kremlin diplomatının ayağına bastı ve ona dayanılmaz bir acı yaşattı. Lavrov yüzünü buruşturdu ve yanaklarını şişirerek gelip geçen kişiye bakıp onu teşhis etmeye çalıştı ancak adam hızla yanından geçerken Putin'in dışişleri danışmanının, Lavrov'un talihsizliğine gülümsediği görüldü. İlk başta birçok kişi bir kadının topuğuyla üzerine bastığını düşündü, ancak daha sonra onun şişman bir adam olduğu anlaşıldı.

UMURSAMAZ ŞEKİLDE BURNUNU KARIŞTIRDI

Başka bir çekimde ise Sergey Lavrov bu kez umursamaz bir tavırla burnunu "karıştırırken", pek de nazik olmayan bir hareketle yakalandı. Lavrov'un bu halleri sosyal medyada binlerce yorum aldı.