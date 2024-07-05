Seri bebek katili hemşire bir kez daha müebbet hapis cezasına çarptırıldı

05 Temmuz 2024 17:16 - Güncelleme : 05 Temmuz 2024 17:26

İngiltere'de geçtiğimiz yıl 7 yenidoğan bebeği öldürmekle, 6 bebeği ise öldürmeye çalışmakla suçlanarak, müebbet hapis cezasına çarptırılan hemşire Lucy Letby, mahkemede ''Ben masumum'' diye bağırdı. İkinci kez müebbet hapis cezasına çarptırılan Letby, başka bir bebeği daha öldürme suçuyla mahkemeye çıktı.

Chester Hastanesi ve Liverpool Kadın Hastanesi'nde Letby'nin başka bebeklere zarar verip vermediğine dair soruşturma devam ediyor.

BEBEKLERİ NEDEN ÖLDÜRDÜĞÜ BİLİNMİYOR

Savcı Nicola Wyn Williams, konuya ilişkin şu açıklamada bulundu:

"Lucy Letby, bir başka bebeği öldürmeye teşebbüsten de hüküm giydi. Bu zor, karmaşık ve rahatsız edici bir dava oldu. Eğitimli bir hemşire, en savunmasız bebekleri hedef aldı. Neden bu suçları işlediğini hala bilmiyoruz. Ancak Savcılık, sadece sanığın suçu işlediğini kanıtlamalıdır.''

''İki ayrı jüri Letby'yi suçlu buldu ve verilen ceza onun hapisten asla çıkamayacağı anlamına geliyor. Bu, aileler için pek teselli olmasa da, düşüncelerimiz bugün tekrar onlarla birlikte." dedi.

EVİNDEN NOTLAR ÇIKMIŞTI

5'i erkek, 2'si kız 7 bebeği öldürmekle, 10 bebeği de öldürmeye teşebbüsle yargılanan hemşire Lucy Letby'nin evinde yapılan aramada, kendi el yazısıyla yazılmış bazı notlar bulunmuştu.

Hemşire Letby'nin notlarında ''Hangi iddialar kim tarafından yapıldı?", "Yorumlarını destekleyecek yazılı delilleri var mı?" gibi ifadelere yer verdiği kaydedilmişti. Notların birinde "Yanlış bir şey yapmadım ve ellerinde kanıt yok, neden saklanmak zorundayım?" ifadesinin yazılı olduğu, bir diğer notta ise "Ben kötü biriyim.", "Yeterince iyi olmadığım için onları bilerek öldürdüm." şeklindeki ifadelerin yer aldığı belirtilmişti.

NELER OLMUŞTU?

Öte yandan hemşireye yöneltilen suçlamalar kontes Chester hastanesinde 2015-2016 yılları arasında şüpheli bebek ölümlerinin araştırılmasıyla ortaya çıkmıştı. Hastane yönetiminin başlattığı soruşturmada bebek ölümlerinin hep Lucy Letby'nin nöbetçi olduğu sırada gerçekleştiği belirlenmişti.

Polisin devreye girmesiyle Letby'nin bebekleri vücutlarına insülin veya hava vererek öldürdüğü sonucuna varılmıştı. Polis, hemşirenin çocuklara eziyet ederek öldürdüğü tespitinde de bulunmuştu.