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Seri katil alarmı: 3 günde 3 kişiyi öldürdü! Halk endişe ve korku içerisinde

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Tgrthaber.com / Çeviri
07 Ekim 2024 16:46 - Güncelleme : 07 Ekim 2024 17:07
Seri katil alarmı: 3 günde 3 kişiyi öldürdü! Halk endişe ve korku içerisinde

Kanada'da seri katil alarmı verildi. 3 gün içinde 3 kişi öldürüldü. 30 yaşındaki Sabrina Kauldhar'ın peşine en az 100 polis düştü. 3 farklı şehirdeki cinayetlerinin ardından yakayı ele verdi. 

Kanada​ peş peşe cinayetlerle sarsıldı. Ekim ayının ilk 3 günü, 3 farklı şehirde cinayet​ işlendi. Toronto​, Niagara Şelalesi ve Hamilton'da işlenen cinayetler, halka derin endişe ve korku yaydı. Öldürülenlerden 2'sinin erkek birinin ise kadın olduğu belirtildi. 

Seri katil alarmı: 3 günde 3 kişiyi öldürdü! Halk endişe ve korku içerisinde - 1. Resim

SERİ KATİL​ YAKAYI ELE VERDİ

Katilin bulunması için en az 100 polis görevlendirildi. Cinayet şüphelisinin 30 yaşındaki Sabrina Kauldhar olduğu tespit edildi. Kauldhar, işlediği cinayetlerin ardından 3 gün boyunca kaçabildi. Polis, Kauldhar'ı Ontario eyaletinin Burlington şehrinde yakaladı. 

Seri katil alarmı: 3 günde 3 kişiyi öldürdü! Halk endişe ve korku içerisinde - 2. Resim

SİCİLİ DE TEMİZ DEĞİL

Soruşturma sırasında, Kauldhar'ın geçmişte de yasalarla başı derde girdiği ve polis kayıtlarında yer aldığı ortaya çıktı. 

Seri katil alarmı: 3 günde 3 kişiyi öldürdü! Halk endişe ve korku içerisinde - 3. Resim

Bu trajik olay, Kanada toplumunda güvenlik endişelerini yeniden gündeme getirirken, yetkililerin suçla mücadele konusundaki kararlılığını da gösterdi.

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Kaynak: Tgrthaber.com / Çeviri
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