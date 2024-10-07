Seri katil alarmı: 3 günde 3 kişiyi öldürdü! Halk endişe ve korku içerisinde
Kanada'da seri katil alarmı verildi. 3 gün içinde 3 kişi öldürüldü. 30 yaşındaki Sabrina Kauldhar'ın peşine en az 100 polis düştü. 3 farklı şehirdeki cinayetlerinin ardından yakayı ele verdi.
Kanada peş peşe cinayetlerle sarsıldı. Ekim ayının ilk 3 günü, 3 farklı şehirde cinayet işlendi. Toronto, Niagara Şelalesi ve Hamilton'da işlenen cinayetler, halka derin endişe ve korku yaydı. Öldürülenlerden 2'sinin erkek birinin ise kadın olduğu belirtildi.
SERİ KATİL YAKAYI ELE VERDİ
Katilin bulunması için en az 100 polis görevlendirildi. Cinayet şüphelisinin 30 yaşındaki Sabrina Kauldhar olduğu tespit edildi. Kauldhar, işlediği cinayetlerin ardından 3 gün boyunca kaçabildi. Polis, Kauldhar'ı Ontario eyaletinin Burlington şehrinde yakaladı.
SİCİLİ DE TEMİZ DEĞİL
Soruşturma sırasında, Kauldhar'ın geçmişte de yasalarla başı derde girdiği ve polis kayıtlarında yer aldığı ortaya çıktı.
Bu trajik olay, Kanada toplumunda güvenlik endişelerini yeniden gündeme getirirken, yetkililerin suçla mücadele konusundaki kararlılığını da gösterdi.